Rivera no descarta el suport de Vox en un pacte entre el PP i Cs

El líder del Cs, Albert Rivera, ha anunciat aquest dimecres que donarà prioritat a negociar un govern andalús de "canvi" amb el PP, però ha demanat la presidència per al seu candidat, Juan Marín. Rivera no ha descartat el suport de la formació d'extrema dreta Vox en un possible pacte entre el PP i Cs. "Amb cinc partits en l'arc parlamentari i amb un canvi a executar seria irresponsable descartar tots els escenaris que hi ha sobre la taula", ha assegurat el líder de la formació taronja.

"Prioritzarem la negociació amb el PP en continguts, persones i política", ha afirmat Rivera, en roda de premsa posterior a l'executiva, per matisar que això és el que més s'acosta al que han demanat els votants andalusos en els comicis d'aquest diumenge passat.

Rivera ha sostingut també que Marín ha de presidir la Junta perquè "està net de corrupció, té capacitat de diàleg i és l'únic que ha crescut a les urnes", i ha demanat al PSOE que "assumeixi la derrota", passi a l'oposició i no "bloquegi el canvi".