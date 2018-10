Rivera, disposat a debatre la il·legalització de la CUP que planteja Casado

El líder de Cs, Albert Rivera, s’ha mostrat disposat aquest dijous a debatre sobre l’aplicació de la llei de partits a la CUP, en la línia del plantejament que ha fet aquesta setmana el president del PP, Pablo Casado, tot i que ha demanat als populars que vagin més enllà i abordin la possibilitat de foragitar els partits independentistes del Congrés. "Si realment els preocupa el paper de partits que volen anar contra la Constitució, Cs planteja una qüestió que està a tot Europa pràcticament: que per estar al Congrés dels Diputats has de tenir vots a tot Espanya, com a mínim un 3%", ha recordat en una entrevista a RNE.

Cs va plantejar el passat juny modificar la llei electoral per establir un mínim de vots del 3% a tot l’Estat per poder obtenir representació al Congrés, cosa que actualment deixaria fora de la cambra espanyola ERC (2,63%) i el PDECat (2,01%). "Si el PP està disposat a canviar de criteri i obrir un debat sobre el paper del partits separatistes a la política espanyola", ha insistit Rivera, ell estarà "encantat" de "parlar".

En tot cas, ha recordat que per poder adoptar aquest tipus de mesures -la del tall del 3%- calen majories reforçades al Congrés i per tant que el PSOE se sumi a les propostes. Si no, ha dit, "per molt que PP i Cs estiguem d’acord, no podem fer gaire cosa". Al llarg de l'entrevista, Rivera ha tornat a destacar la necessitat de tornar a aplicar a Catalunya el 155 i la convocatòria d’eleccions generals a l’Estat, perquè "estem en mans de Torra" i "Sánchez ha entregat el govern a un supremacista". "És un xenòfob i un racista i no podem governar Espanya amb ell", ha dit sobre el president de la Generalitat.