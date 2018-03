Rivera admet que encara no negocia amb el PP els pressupostos

Tot i que en dues setmanes s’aprovaran al consell de ministres, el PP i Ciutadans no estan negociant encara els pressupostos, segons va admetre ahir el president de la formació taronja, Albert Rivera. El distanciament entre els dos partits des de les eleccions del 21 de desembre ha dificultat aquests contactes i, en aquest temps, Rivera ha anat augmentant el cost del seu sí als comptes, que va arribar a anunciar com a acordat l’any passat, tot i que ara se n’ha desdit. El líder de la formació taronja va demanar al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, que compleixi l’acord d’investidura i que pensi “més en Espanya que en el seu partit”. “Si compleixen amb el que vam acordar aprovarem els pressupostos perquè hi hagi estabilitat, però sobretot per tornar-li l’esforç a la classe mitjana treballadora”, va afegir.

Entre els entrebancs per a l’acord hi ha el cessament de la senadora Pilar Barreiro, del PP i imputada per la trama Púnica, que Rivera exigeix, i també els acords per a l’equiparació salarial, la reducció de l’IRPF als mileuristes -que Rivera anomena “classe mitjana”- o l’allargament dels permisos de paternitat. “Espero que Rajoy, més enllà de les pors a Ciutadans, a les enquestes, a la crisi interna del seu partit o a la corrupció, es posi el barret de president del govern i deixi el barret de president del PP”, va insistir Rivera durant el consell general del seu partit, en el qual es va constatar un increment de les afiliacions a tot l’Estat fins a arribar als 150.000 militants.

Rivera també va criticar que “no hi ha un govern fort”, ja que està “debilitat per la corrupció” i és “immobilista”. “Demanem reformes per a la classe mitjana, que està fent un esforç per recuperar-se després d’una crisi duríssima. Els pressupostos han de tenir noves polítiques socials per a la classe mitjana treballadora”, va reblar.