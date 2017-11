Rivera, sobre una possible victòria independentista el 21-D: "L'Estat reacciona, saltar-se les lleis té conseqüències"

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, avisa que si els partits independentistes guanyen les eleccions i continuen amb el seu full de ruta, l'Estat ha demostrat que "reacciona" i aplica la Constitució, en referència a l'article 155 aplicat des de fa un mes a Catalunya. "Hem vist que no passa res per aplicar la Constitució", ha dit Rivera en una entrevista a la Cope, en la qual ha afegit que "saltar-se les lleis té conseqüències".

Tot i l'advertiment, Rivera està convençut que les forces constitucionalistes estan "més a prop que mai" de poder a sumar un acord de govern constitucionalista. Per això, ha fet l'enèsima petició a Pedro Sánchez perquè els socialistes donin suport a un govern, si els números surten després del 21-D, que sigui una alternativa a l'independentisme. "Li demano a Sánchez que rectifiqui i que puguem arribar a un acord. Estem farts del sectarisme i del 'no és no'", ha etzibat Rivera.

Ciutadans fa setmanes que estén la mà tant al PSC com al PP perquè, sigui qui sigui el president, puguin arribar a formar un govern alternatiu als independentistes. Però el partit taronja és conscient que potser li faran falta més suports i aquest dimarts ha tornat a demanar als comuns que "permetin" un govern constitucionalista i "aixequin el veto", perquè assegura que "la majoria de votants" dels comuns no són "separatistes". Això sí, Rivera no veu el partit que lidera Xavier Domènech com a "soci de govern".

Ahir Ciutadans va fer públic el seu programa electoral per a les eleccions del 21 de desembre, que incorpora, entre altres punts, una reforma de la Constitució que satisfaci "tots els espanyols". Rivera ha explicat que la reforma que proposen "no és per fer contents Junqueras i Puigdemont". El líder del partit taronja també ha reiterat la seva aposta per un nou sistema de finançament autonòmic que sigui "just i clar, sense privilegis". El model que defensa Rivera és de tall federal, amb una "caixa comuna".

Ciutadans torna a proposar tancar el CAC

Rivera s'ha afegit a les crítiques que aquests últims dies ha protagonitzat Xavier García Albiol contra els mitjans públics catalans. De fet, Ciutadans incorpora diversos punts al seu programa electoral que fan referència a la reforma dels mitjans públics perquè siguin " neutrals, plurals i al servei de tots els catalans", perquè consideren que la CCMA (Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals) està convertint els mitjans públics "en el No-Do", ha dit Rivera.

"El més greu és que una llei del PP del 2012 permet el control financer dels mitjans públics i això no s'ha aplicat", ha lamentat Rivera, que ha assegurat que des dels mitjans públics es "fa apologia de la independència". Una de les mesures que aquest dimarts ha reiterat el líder de Ciutadans per capgirar aquesta situació és l'eliminació del CAC (Consell de l'Audiovisual de Catalunya), perquè consideren que és un òrgan que "no té sentit i que sobra", ja que Rivera defensa que són "els jutges" els que han de decidir sobre els continguts audiovisuals.