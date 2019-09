Primera promesa de Rivera en precampanya: posar els Mossos a les ordres del ministeri de l'Interior

Inici de la precampanya en un bastió de l'independentisme. El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha protagonitzat aquest dimecres un acte a la plaça Major de Vic, municipi on a les últimes municipals Cs va obtenir 680 vots (el 3,85%). Una cassolada ha rebut el líder taronja, que ha fet una encesa denúncia del que considera un moviment que utilitza la "violència". Acompanyat de la portaveu del partit al Congrés, Inés Arrimadas, Rivera ha entonat la seva primera promesa electoral: posar els Mossos d'Esquadra a les ordres del ministeri de l'Interior. "Cal assumir que Torra no pot comandar el cos, perquè mai detindrà un comando separatista, quan ell treu pit que la seva família en formi part", ha dit, referint-se als CDR. "Si governem, ho posarem en marxa", ha assegurat.

El dirigent taronja ha iniciat la seva intervenció recordant l'atemptat d'ETA que la ciutat va patir el 1991, en una caserna de la Guàrdia Civil. "Vull reconèixer la feina de l'Associació de Víctimes del Terrorisme de Catalunya, oblidada moltes vegades per la Generalitat", ha afirmat. A continuació, ha recordat les detencions, dilluns , de nou activistes independentistes, considerats un "grup terrorista" per la Fiscalia de l'Audiència Nacional. "Des de Terra Lliure que el separatisme no s'organitzava amb violència, i ho està fent", ha afirmat Rivera, que ha denunciat que diversos líders independentistes hagin qüestionat l'operació com una forma de repressió de l'Estat. "No vull viure en un país on es deté algú amb goma-2 i surten polítics a defensar-lo", ha lamentat el dirigent. La Guàrdia Civil encara està elaborant l'atestat on constarà tot el material que es va intervenir als arrestats, des de material informàtic fins a possibles substàncies químiques. No obstant això, per ara fonts judicials únicament han confirmat a l'ARA que els agents van trobat termita, un compost químic que es fa servir en la fabricació d'explosius.

En un primer moment, el partit havia convocat els mitjans davant d'una caserna de la Guàrdia Civil, però després s'ha traslladat a la plaça Major per motius de seguretat. "La Guàrdia Civil i la Policia no es mereixen crítiques sinó homenatges", ha dit Rivera, que ha tornat a insistir en una reivindicació antiga del partit: l'increment salarial als agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional a Catalunya. "Si governem Espanya en els pròxims anys ho complirem –ha exposat Rivera–. Es mereixen un complement, perquè ser de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional a Catalunya és més difícil que en altres llocs d'Espanya". "¿Qui ha detingut els presumptes terroristes que planejaven atemptats a Catalunya? Miquel Buch i Torra, no", ha dit Rivera. Aquest mateix dimecres, l'Associació Espanyola de Guàrdies Civils (AEGC) ha sol·licitat personar-se com a acusació particular en la causa contra els nou detinguts, i ha acusat els CDR d'haver "perseguit" i "assetjat" guàrdies civils i les seves famílies.

Cs torna a la ruta pels escenaris on creu "més difícil" ser constitucionalista

No és la primera vegada en l'últim any que Ciutadans aposta per escenaris amb a priori menys simpatitzants. Avui, Rivera ha tornat a repetir la pràctica del partit d'anar a aquells llocs on és "més difícil defensar la llibertat i el teu sentiment de catalanitat i espanyolitat". Durant la campanya del 28-A, Arrimadas, cap de llista per Barcelona, va fer un dels pocs actes a Catalunya també a Vic, on va patir crits i insults. També va triar com un dels llocs centrals de la campanya una altra de les poblacions amb més càrrega simbòlica per a l’independentisme: Torroella de Montgrí, ciutat de l’exconsellera empresonada Dolors Bassa, on també va ser escridassada. Al febrer, Arrimadas també va fer una visita llampec a Waterloo acompanyada de tot el grup parlamentari de Cs a Catalunya: va plantar-se a l'entrada de la Casa de la República, casa a l'exili de l'expresident Carles Puigdemont, per dir-li que "la República no existeix", tot i que va rebutjar reunir-se amb ell. De moment, la formació no confirma si Arrimadas repetirà com a cap de llista per Barcelona en les pròximes eleccions, tot i que fonts del partit esperen que sigui així.

Al seu torn, Rivera ja va brandar, com avui, el fantasma d'ETA contra Pedro Sánchez. Ho va fer en un acte a Errenteria a l'abril. També en un míting a Ugau-Miraballes, Biscaia, el poble de Josu Ternera. "En lloc de pactar amb JxCat a la Diputació de Barcelona i amb Arnaldo Otegi a Navarra, que parli amb Ciutadans o el PP", ha dit avui el dirigent taronja, que, deixant enrere l'etapa en què va vetar qualsevol acord postelectoral amb el socialista, l'ha responsabilitzat de la fallida de la legislatura per no haver acceptat el pacte 'in extremis' de Cs.