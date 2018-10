Rivera insinua que pactarà amb el PP per governar a l'Estat si hi ha noves eleccions

El president de Cs, Albert Rivera, ha assegurat aquest diumenge que té un "pla" per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa quan convoqui eleccions. I passa per pactar amb el PP. En un acte convocat per la plataforma España Ciudadana, creada pel mateix Rivera, el líder del partit taronja ha rebut un bany de masses a la plaça Sant Jaume de Barcelona, on, segons l'organització, s'han reunit unes 2.000 persones. "Quan Sánchez convoqui eleccions, ens conjurarem tots els constitucionalistes per governar aquest país i defensar totes les llibertats", ha apuntat el líder de Cs després de carregar contra el president espanyol per no aplicar l'article 155. "Perquè el garant de la Constitució treballa per liquidar-la", ha dit en referència al president de la Generalitat, Quim Torra.

Rivera ha arribat a l'espai acompanyat de diputats de Cs al Parlament i al Congrés i també de regidors a l'Ajuntament de Barcelona –no hi era Inés Arrimadas–, i ha pujat sobre una plataforma per pronunciar un discurs davant els simpatitzants que s'han acostat al centre neuràlgic de la capital catalana. Ha estat rebut amb crits d'"Albert president" i "Viva Albert".

Un any després de la gran mobilització convocada per Societat Civil Catalana que va omplir el centre de Barcelona –amb l'ajuda de milers de ciutadans espanyols que van venir d'arreu de l'Estat–, Rivera ha volgut denunciar la "setmana negra" per a Catalunya provocada per la "violència dels comandos separatistes". Sota el lema de "No a la violència, sí a la Constitució", Rivera ha assenyalat que ha vist "amb dolor com entraven a un edifici públic, acorralaven els funcionaris i treien la bandera de tots els espanyols", en referència als CDR que es van mobilitzar dilluns passat.

Després de criticar que Sánchez "no s'assabenti" que "l'adversari" és el "nacionalisme i el populisme", Rivera ha advertit "els separatistes que es trobaran davant un mur d'espanyols". "No demanarem perdó per ser espanyols", ha continuat, i ha defensat una reforma de la llei electoral per evitar que qui no assoleixi un 3% de vots obtingui representació al Congrés. Si fos així, l'independentisme no tindria representació a la cambra baixa espanyola. "Aquest canvi el fareu vosaltres. Si ens donem la mà som imparables", ha apuntat Rivera.

"Si hi ha algú a la presó deu ser per alguna cosa"

El president de Cs s'ha guanyat encara més l'escalf del públic quan ha mostrat la seva complicitat amb la repressió de l'Estat contra els líders independentistes, i ha afirmat que "si hi ha polítics a la presó deu ser per alguna cosa". Una frase que ha animat els assistents a cantar durant uns quants segons "Puigdemont a la presó". Així, ha recordat el gest d'agents dels Mossos d'Esquadra que, en una marxa aquest dissabte a Barcelona, van dedicar aplaudiments a la Policia Nacional al seu pas per davant de la Prefectura de la Via Laietana. "També vull tenir un record pel rei, que va ser una peça fonamental per aturar el cop d'estat. El 3 d'octubre va donar la cara per tots els espanyols", ha conclòs.

Albiol diu que l'independentisme té "barra lliure"

De la seva banda, el president del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, ha denunciat que l'independentisme té "barra lliure" i ha acusat Pedro Sánchez de "desaparèixer". El líder dels populars ha criticat que el Govern estigui en mans de "radicals i supremacistes", en referència a l'ANC, que volen provocar, diu, la "ruptura social". En declaracions als mitjans abans de participar en l'acte 'Un clam pel seny' organitzat per Societat Civil Catalana, Albiol ha recordat que la manifestació del 8 d'octubre de l'any passat va ser el "moment més digne que han viscut els catalans que se senten espanyols en els darrers anys".