Rivera no aclareix si pactaria amb Vox, però diu que no encaixa amb el "patriotisme constitucional" de Ciutadans

El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha evitat aclarir si estaria disposat a pactar amb Vox en el cas que necessités el seu suport per poder governar Espanya després de les següents eleccions generals, però ha indicat que Cs defensa un "patriotisme constitucional del segle XXI" i aquí no coincideix amb "alguns partits".

En una entrevista a Telecinco, recollida per Europa Press, Rivera ha dit que un escenari en el qual Vox obtingués representació al Parlament d'Andalusia o al Congrés i els seus escons fossin determinants per a la formació d'un govern autonòmic o nacional "és pura ciència ficció de moment".

"És que jo vull guanyar-los", ha dit sobre Vox, i ha afegit que als comicis generals concorreran moltes candidatures i que aquest partit és encara extraparlamentari i podria seguir sent-ho. "Vox també es va presentar a les eleccions anteriors i no va sortir", ha recordat.

Cs VOL ACUMULAR EL VOT ÚTIL DAVANT DEL "SANCHISME"

Després de destacar algunes enquestes que atribueixen a Ciutadans una intenció de vot del 22% i el situen a només tres punts del PSOE, Rivera ha dit que prefereix centrar els seus esforços en "acumular el vot útil davant del sanchisme".

"Crec que hi haurà una alternativa al sanchisme que és un patriotisme constitucional del segle XXI, liberal, modern i europeista, i crec que aquí no coincidim amb alguns partits", ha manifestat.

Respecte a Andalusia, ha apuntat que els sondejos mostren que el PSOE i el PP perden vots mentre que Ciutadans "podria duplicar o fins i tot triplicar" els seus resultats del 2015, i aquesta comunitat "podria ser el primer pas d'un canvi polític liderat per Cs".

El líder de la formació taronja ha reiterat que no tornaran a donar suport a Susana Díaz com a presidenta perquè 40 anys d'un mateix partit governant una comunitat autònoma "són suficients". "O propiciem un canvi o anem a l'oposició", ha explicat.

Rivera tampoc ha volgut avançar si Ciutadans pactarà amb el PSOE en l'àmbit nacional. "No faré promeses ara, jo vull guanyar les eleccions", ha insistit, encara que sí que s'ha compromès a "només governar amb els constitucionalistes", mai "amb Podem ni els separatistes".

SÁNCHEZ HA "DINAMITAT ELS PONTS" AMB CIUTADANS

El president de Cs ha acusat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, d'haver "dinamitat els ponts" amb el seu partit, que, en canvi, està "permanentment cridant a la suma del constitucionalisme" (PP, PSOE i Cs). Però creu que el líder socialista "està més còmode en la confrontació" perquè "electoralment li interessa la tensió" i dividir Espanya en "rojos i blaus, bons i dolents".

Això és el que, a judici seu, està promovent l'executiu en "no buscar consens" per treure Francisco Franco del Valle de los Caídos. "No és normal ni raonable que un dictador estigui enterrat en un lloc públic, però les coses s'han de fer bé", ha afirmat.

Així mateix, ha assenyalat que el PSOE està "caient en el discurs excloent" de l'independentisme català i basc en interpretar que el recent acte de suport a la Guàrdia Civil a Alsasua (Navarra) organitzat per Espanya Ciutadana es va organitzar amb l'ànim de "crispar" o "provocar".

"IMPUNITAT" PER ALS LÍDERS INDEPENDENTISTES

Segons Rivera, el "sanchisme" és "un corrent buit d'opinió" que "vol el poder a qualsevol preu" i que per mantenir-lo "és capaç de pactar els pressupostos en una presó" amb el president d'ERC, Oriol Junqueras, i "indultar uns senyors que han intentat liquidar la democràcia".

El líder de la formació taronja considera que el que es busca és "impunitat" pels líders del procés independentista que puguin ser condemnats pels tribunals a canvi que Sánchez tingui el suport d'Units Podem, ERC, EL PDECat i EL PNB al Congrés.

Rivera creu que Sánchez no pretén tant obtenir el suport d'aquests partits per aprovar els pressupostos generals de l'Estat de 2019, sinó que "està forjant una majoria futura amb els separatistes i els populistes".