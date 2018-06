Rivera proposa una reforma de la llei electoral perquè els partits sobiranistes no puguin entrar al Congrés

Albert Rivera vol barrar l'entrada dels partits sobiranistes i independentistes al Congrés dels Diputats. El líder de Ciutadans ha proposat aquest dissabte en un acte a Màlaga que es reformi la llei electoral perquè les formacions polítiques amb menys d'un 3% del total dels vots estatals no tinguin representació al Congrés. Ho ha dit en el segon acte de presentació de la plataforma España Ciudadana, on també ha participat el premi Nobel de literatura Mario Vargas Llosa, l'escriptora María Elvira Roca, la magistrada María José Torres, l'empresari Kike Sarasola i l'entrenador de bàsquet Javier Imbroda.

Segons Rivera, sí que cal reformar la Constitució espanyola, però "per millorar i enfortir Espanya, no per debilitar-la i liquidar-la", és a dir: "No per acontentar Puigdemont, Torra i els separatistes". Per això ha afegit que és partidari de reformar la llei electoral perquè "els espanyols no estiguin en mans del 0,5% o el 0,7% dels nacionalistes que canvien el govern o decideixen els pressupostos".

Amb aquest propòsit, Rivera ha reclamat la reforma de la llei lectoral perquè hi pugui haver llistes obertes i on tots els vots "valguin el mateix" arreu d'Espanya, a més d'aquest mínim del 3% de tots els vots per arribar al Congrés. "No pot ser que la sanitat, la justícia i totes les partides d'aquest país depenguin de Bildu", ha sentenciat. Per al líder de Ciutadans, les formacions que vulguin ser al Congrés han de treure els vots "suficients i pensar en tots els espanyols".

155 i ambaixades

Rivera ha tornat a insistir en què no s'aixequi el 155 de Catalunya perquè la Generalitat no pugui continuar tenint "ambaixades" a l'estranger. Per a Rivera, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, és un president "hipotecat", que compta amb el suport dels partits "separatistes". Al president socialista li ha retret que no convoqui eleccions perquè "té por del poble espanyol". Considera que els espanyols han de decidir a les urnes qui ha de ser el president per tal de "recuperar la confiança".

En un discurs farcit de nou d'espanyolisme, Rivera ha defensat el patriotisme per davant del nacionalisme. "El nostre país s'ha de treure de sobre el llast del passat. 'Nacionalisme' és el que diu Torra, que els espanyols som bèsties amb tares genètiques. I jo li dic que 'patriotisme' és creure que tots els espanyols som iguals davant de la llei", ha recalcat.