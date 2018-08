Rivera qualifica els Mossos de "guàrdia pretoriana de Torra"

El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha qualificat la manifestació d'ahir al Parc de la Ciutadella d'una "concentració en rebuig de la violència" per la presumpta agressió de la dona que retirava llaços grocs. Sobre l'atac al càmera de Telemadrid, ha admès que hi va haver "un estira-i-arronsa i una agressió" i ha condemnat els fets perquè "la violència per als demòcrates és inacceptable". A més, ha denunciat que un càrrec del partit també va ser amenaçat. Després de treure ferro a l'atac, ha subratllat que el que ell considera "important" és l'agressió de la dona a la Ciutadella. El líder de Ciutadans ha fet una sèrie de peticions al govern de Pedro Sánchez relacionades amb Catalunya, en una entrevista a RNE, que havia avançat en una carta a 'El Mundo' en què li demana que rectifiqui i canviï els "socis" independentistes amb idees "supremacistes" pels constitucionalistes.

Els Mossos no poden ser "la guàrdia pretoriana de Torra"

Els Mossos no poden ser "la guàrdia pretoriana de Torra", ha dit el líder de Ciutadans, que ha demanat a Sánchez que "garanteixi que estan a les ordres de la democràcia, de l'Estat i de la Constitució".

"Les institucions de l'Estat han de defensar l'Estat"

"Les institucions de l'Estat han de defensar l'Estat. Quan algú ataca el senyor Llarena o quan algú usa una policia per fer-la política estem trepitjant una línia vermella", ha denunciat. I és que entre les seves peticions al govern espanyol, també li ha demanat que defensi Llarena i la justícia espanyola: "Els jutges han fet la seva feina. Ja veiem com està rebent Llarena per tirar endavant la defensa de la llei".

Treure llaços grocs

Sobre els símbols a l'espai públic, Rivera ha reiterat que els ciutadans estan fent la feina de l'Estat i de la Generalitat, que són els que haurien de treure els llaços grocs. Considera que Pedro Sánchez no ho fa perquè "té un acord amb Torra i Puigdemont per ser president i això hipoteca el govern i Espanya". "Jo com a espanyol vull que l'Estat protegeixi la meva llibertat", demana Rivera a Sánchez. "Respecto la ideologia dels independentistes, ara, el que no toleraré és que invadeixin l'espai públic", ha afegit, i ha volgut subratllar que "el mèrit és viure a Catalunya cada dia i patir l'assenyalament arreu". També ha criticat Sánchez per permetre que el Govern "desacati sentències judicials" i que "tregui pit de reobrir les ambaixades a l'exterior".

El requeriment previ al 155

A més, ha insistit a demanar el requeriment previ al 155 al president de la Generalitat, Quim Torra. "Si Torra contesta que no acatarà, els constitucionalistes hem de seure per aplicar la Constitució i fer política", ha dit. Ha interpel·lat així els socialistes amb una crítica directa al líder del PSC, Miquel Iceta, que "fa equidistància": "Quan diu que és el mateix un comandament separatista violent que Inés Arrimadas, em fa vergonya".