Casado: "El PSOE s'ha convertit en el cavall de Troia dels independentistes al govern d'Espanya"

El líder del PP, Pablo Casado, ha carregat durament aquest divendres en contra del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per "directament dir que no hi ha rebel·lió". Considera que el PSOE s'ha convertit així "en el cavall de Troia dels independentistes al govern d'Espanya". Durant un acte de precampanya de les andaluses a Còrdova, el president popular ha assenyalat que Sánchez està "preparant el terreny per semblar revestit de moderació" i que per aquest camí està "deslegitimant el Suprem". Per vestir aquest argument, s'ha aferrat a una sèrie de notícies no contrastades sobre el govern espanyol.

Una d'elles, l'última portada d''El Mundo', en què s'assegura que el tribunal "ha explotat" en contra de les ingerències de la Moncloa malgrat ahir el president del Suprem, Carlos Lesmes, digués que no havia rebut cap tipus de pressió de l'executiu i menys de Pedro Sánchez -l'executiu espanyol també ha negat pressions-. "Llegim a tota portada com el Suprem es queixa demanant empara de les interferències explícites del govern d'Espanya", ha dit, quan el tribunal no ha demanat en cap cas empara al Poder Judicial.

En aquest sentit, Casado ha assenyalat que si no hagués estat pel PP "ara mateix Catalunya seria independent". Ha recordat que fa un any va haver-hi una declaració d'independència que "no era una broma" com el pla Ibarretxe i que "els va faltar poc per sortir el balcó" si no hagués estat per la resposta del govern de Mariano Rajoy.

Finalment, s'ha reafirmat sobre les acusacions que Sánchez és "responsable del cop d'estat" a Espanya i li ha retret que hagi trencat relacions amb ell per no haver-se disculpat. "El que li dic a Sánchez és que a més de trencar relacions amb la Constitució el que ha de fer és recomposar-les i trencar relacions amb els independentistes: el PDECat, ERC i EH Bildu", ha assenyalat. "A mi m'és igual amb qui vulgui trencar relacions, a la política s'hi arriba plorat i per servir Espanya", ha conclòs.

540x306 El líder de Ciutadans, Albert Rivera, durant una intervenció a Àvila / RAÚL SANCHIDRIÁN/EFE El líder de Ciutadans, Albert Rivera, durant una intervenció a Àvila / RAÚL SANCHIDRIÁN/EFE

Al seu torn, el líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha titllat aquest divendres d'"intolerable" que "el govern [espanyol] intenti modificar el criteri dels jutges". A més, ha assegurat que s'ha posat de manifest el que "alguns denunciaven fa dies": que Sánchez "està interferint per intentar canviar el criteri dels jutges i minimitzar les condemnes".

El president del govern espanyol va deixar entreveure dimecres, responent al portaveu del PNB al Congrés, Aitor Esteban, que no veia rebel·lió en el cas que jutja el Suprem contra els líders independentistes pels fets que van passar fa un any, i va recordar que el PP 1994 volia modificar el delicte de rebel·lió per introduir-hi explícitament l'element militar. En resposta, Rivera ha assegurat, en un acte de partit a Madrid, que Sánchez es contradiu perquè "al maig, deia que sí que hi havia rebel·lió"."Deixi de fer d'advocat defensor de Junqueras", li ha etzibat Rivera que creu que Sánchez només busca "mantenir-se un temps més a la Moncloa".

Rivera marca distàncies amb Casado

Preguntat per si com el líder del PP, Pablo Casado, considerava que Sánchez "era partícip d'un cop d'Estat", el líder de la formació taronja ha assegurat que "no". "Crec que és un irresponsable per governar amb els qui han donat el cop d'Estat", ha matisat Rivera i ha demanat a la formació conservadora que "deixin de barallar-se i fingir baralles" i que uneixin forces per acabar "amb els populismes i nacionalismes".