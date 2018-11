Rivera ultima una aliança amb Macron per a les europees: "La batalla és entre populistes i liberals"

Fa un any que Ciutadans maquina per entrar per la porta gran a Brussel·les. En les últimes eleccions europees, les del 2014, va obtenir només dos eurodiputats (UPyD encara en té quatre), mentre Podem irrompia en el tauler amb cinc escons. Després del salt a Madrid i en plena pugna per la dreta amb el PP de Pablo Casado, Albert Rivera busca ara poder mirar d'igual a igual tant populars com socialistes al Parlament Europeu després dels comicis d'aquesta primavera. I el trumfo que té a la mà és una aliança del seu grup, els liberals de l'ALDE, amb la formació del president francès, Emmanuel Macron. Aquest cap de setmana Rivera és l'amfitrió del congrés de l'Aliança dels Liberals i Demòcrates per Europa (ALDE), que han reunit fins a 1.300 delegats d'un total de 53 partits europeus a Madrid per preparar les eleccions europees. No hi ha cap representant del PDECat, després que el 27 d'octubre fos expulsat oficialment del grup liberal europeu pel cas del 3% en el que la formació catalana va considerar una "maniobra" de Ciutadans contra el Procés.

La convidada especial d'honor d'aquest congrés és, justament, la plataforma En Marxa del president francès. L'ALDE i Macron ultimen el que serà un acord electoral de cara a les europees que Rivera ha defensat aquest divendres durant la inauguració del congrés del partit. "Si estem junts, serem més forts", ha assegurat, i ha demanat una "aliança àmplia entre centristes i liberals per derrotar els nacionalistes i populistes". Per això el president de Cs ha demanat "generositat" a l'ALDE i "deixar de banda les diferències" per "bastir ponts" en lloc d'"aixecar murs". "La batalla està sobre la taula: i és entre nacionalistes i populistes contra liberals i demòcrates. Per això cal una aliança entre els demòcrates", ha proclamat en anglès abans d'acabar demanant a tothom que comencés a treballar, però la pronúncia de l'anglès li ha jugat una mala passada. "Let's go to 'war' [guerra]!", ha dit en comptes de "Let's go to work [feina]!"

Des de la presidència de l'ALDE consideren fonamental el paper d'enllaç entre Rivera i Macron, que mantenen una bona relació i s'han elogiat mútuament per Twitter més d'una vegada –tot i que la presidència francesa passa per un moment d'hores baixes–. "El que volem, com a liberals europeus, és un acord, una coalició amb En Marxa, i Albert Rivera és molt important en això, perquè és un dels nostres però coneix molt bé Macron", ha dit en declaracions a Efe un dels líders de l'ALDE, l'holandès Hans Baalen, durant el congrés del grup a Madrid. Rivera ha inaugurat la trobada emparat també pel president dels liberals, el política flamenc Guy Verhofstad, que ha passat de donar suport a Artur Mas i el Procés el 2014 a trencar relacions amb l'independentisme per fer costat a Ciutadans.

Una de les fundadores d'En Marxa, Astrid Manoysan, ha donat ja gairebé per tancada la coalició. Durant el seu discurs davant del congrés, ha assegurat que "la derrota no és una opció" i que cal "treballar cap a una coalició per a una nova Europa". "Els europeus ja saben qui són Salvini i Orbán. Ara és l'hora que sàpiguen qui som nosaltres", ha afegit, després de lloar el suport de l'ALDE a la plataforma de Macron per donar-los confiança i "credibilitat" a Europa.

Un any cuinant l'aliança

El pacte entre l'ALDE i En Marxa fa un any que es cuina. I l'objectiu del congrés és justament segellar aquesta aliança. Ja al juny el número dos de Cs, José Maunel Villegas, va reunir-se amb el ministre de l'Interior francès, Christophe Castaner, i van anunciar la creació d'una plataforma conjunta per a les europees del 2019.