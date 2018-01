Rivera vincula independentisme i feixisme: "No fa tant que ens vam donar la mà després de dues guerres mundials"

El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha situat l'independentisme com un dels "reptes més grans d'Espanya i d'Europa" i l'ha comparat amb les dictadures feixistes que van precedir la Segona Guerra Mundial. " Europa està en risc davant el nacionalisme i el populisme i no fa tant que el vam derrotar. Fa no gaire ens donàvem la mà després de dues guerres mundials", ha subratllat Rivera durant un esmorzar informatiu a Madrid. Tot i dedicar gran part del discurs a la seva cursa cap a la Moncloa, també s'ha referit a Catalunya i no s'ha mostrat sorprès pel fet que la Guàrdia Civil estigui escorcollant les seus de l'ANC i Òmnium Cultural. "Formaven part del comitè de sedició amb el Govern per fer un cop d'estat i per això els seus presidents estan investigats", ha remarcat el president de Cs.

També ha defensat l'aplicació de l'article 155 a Catalunya i ha lamentat que no s'hagués aplicat abans per evitar l'1 d'octubre. "S'haurien d'haver controlat els Mossos i Educació", ha dit Rivera, que ha criticat la ingenuïtat del govern espanyol de pensar que "Puigdemont actuaria contra el seu propi cop d'estat". En aquest sentit, ha confiat que el ministeri de l'Interior serà capaç de neutralitzar una possible arribada de Puigdemont a territori espanyol per evitar que entri al Parlament "a fer un xou". "Són els mateixos que l'1-O", ha apuntat amb reserves sobre Zoido i Rajoy per expressar els seus dubtes que aconsegueixin detenir el cap de llista de JxCat.

Rivera ha exposat el seu "projecte per a Espanya" basat en els compromisos per lluitar contra la precarietat laboral, en la regeneració política i de la justícia i en la unitat d'Espanya. El líder de la formació taronja ha criticat "l'immobilisme" del PP i el PSOE i ha venut el seu programa com la solució que necessiten els espanyols per encarar "les preguntes del segle XXI", que tenen a veure amb nous escenaris com la intel·ligència artificial, la globalització o el populisme.

En el torn de preguntes, Rivera ha retret al PSOE que no s'avingui a aprovar els pressupostos de Mariano Rajoy i ha lamentat haver de dependre del PNB per tirar endavant polítiques per a tots els espanyols. Sobre el PP, ha criticat que tingui "impregnada la corrupció" i ha tornat a posar sobre la taula la condició que la senadora Pilar Barreiro, investigada per corrupció, abandoni l'escó si Rajoy vol comptar amb els vots de Cs per als pressupostos.