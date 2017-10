"És Robin Hood al revés: robar regions pobres per donar-ho a les riques": Catalunya torna a ressonar a l’Eurocambra

La situació a Catalunya a falta de pocs dies perquè s’apliqui l’article 155 ha tornat al Parlament Europeu. Eurodiputats de diferents partits han abordat la qüestió: els primers han sigut els líders del dos grups majoritats a l’Eurocambra, socialdemòcrates i populars.

El president del Partit Popular Europeu, Manfred Weber, ha relacionat el Brexit amb el clima de tensió que es viu actualment a Catalunya. “Catalans i britànics ens estan demostrant com de perillós és posar en dubte la Unió Europea”, ha dit. Igual de contundent ha sigut el seu homòleg a les files socialistes, l’italià Gianni Pittela, que també considera Catalunya “una fractura” a la Unió Europea. “Tenim altres fractures, des de Catalunya fins al nord d’Itàlia. Hi ha forces treballant per fomentar les divisions dins de la nostra Europa”, ha considerat Pittela. Segons ell, la demanda de més autonomia al nord d’Itàlia i les peticions d’independència a Catalunya són qüestions que posen en dubte la solidaritat entre regions i estats. “És Robin Hood a l’inrevés: robar regions pobres per donar-ho a les riques”, ha dit.

El silenci dels presidents del Consell Europeu, Donald Tusk, i de la Comissió, Jean-Claude Juncker, durant els seus discursos aquest matí ha provocat el clam de l’eurodiputat d’ERC Josep Maria Terricabras, visiblement ofès pel silenci i el tancament de files de les institucions europees amb el govern espanyol. “No els pot estranyar si en el poble català, tradicionalment proeuropeu, comencen a sorgir greus dubtes sobre l’Europa que vostès presideixen. És aquesta l’Europa que es preocupa pels ciutadans, la diversitat i la democràcia? Ben segur que no ho sembla”, ha afirmat.

L’eurodiputat d’ICV-Verds, Ernest Urtasun, ha alertat de les conseqüències de l’aplicació del 155 que ha qualificat de “desastre”. “Si els nostres governants són incapaços de dialogar, parlar i trobar un consens que estableixi una sortida negociada, els ciutadans de Catalunya esperen del president del seu Consell i de la seva Comissió una resposta a l'altura”, ha afirmat Urtasun en una última demanda perquè la UE es decideixi a mediar entre el govern espanyol i el català. L’eurodiputat català, juntament amb el grup d’Esquerra Unida, va tornar a demanar ahir que s'abordés en un debat l’aplicació de l’article 155 a Catalunya, però populars i socialistes van votar en contra que se celebrés cap debat.

A les rèpliques també se li ha sumat el representant dels populars espanyols, Esteban González Pons, que ha dit que el sobiranisme català és “un nacionalpopulisme que tot ho enverina”. “Hi ha polítics insensats capaços de posar en risc els ciutadans pel sobiranisme i la supremacia ètnica”, ha afegit.

El tema català segueix planejant a les instàncies europees, tot i que el president espanyol, Mariano Rajoy, insisteixi a no parlar-ne. Amb tot, el ministre d’Afers Exteriors, Alfonso Dastis, sí que en voldrà parlar. Avui ha visitat el Parlament Europeu a Estrasburg per reunir-se amb el vicepresident primer, Frans Timmermans, una de les veus més crítiques amb el sobiranisme català, i amb els líders dels grups polítics per abordar la qüestió catalana i l’aplicació de l’article 155.