Margarita Robles assumeix temporalment la cartera d'Exteriors en substitució de Josep Borrell

L'actual ministra de Defensa en funcions, Margarita Robles, assumirà també la cartera d'Afers Estrangers temporalment, fins a la formació del nou govern espanyol, en substitució de Josep Borrell, segons ha anunciat la Moncloa aquest dimecres. El socialista català assumeix diumenge els càrrecs d'alt representant de la UE per a Política Exterior i de Seguretat Comuna i de vicepresident de la Comissió Europea, cosa que l’obliga a renunciar al càrrec de ministre.

Com que el govern espanyol està en funcions, el cap de l’executiu no pot nomenar un nou ministre. Pedro Sánchez ha optat perquè un altre ministre assumeixi la cartera, tal com ja va fer quan Meritxell Batet va ser nomenada presidenta del Congrés al maig. Des que va renunciar a ser ministra, és el titular d’Agricultura, Luis Planas, el que exerceix també de ministre d’Administracions Públiques.

Segons fonts del govern espanyol, Josep Borrell presentarà la seva renúncia com a titular d’Exteriors aquest divendres al consell de ministres, i es farà efectiva oficialment l'endemà, amb la seva publicació al BOE, un dia abans de fer el salt a Brussel·les. Robles haurà de complir amb l’agenda i els compromisos de Borrell per als pròxims dies, com la Cimera del Clima que se celebra a Madrid a partir de dilluns.

Des que es va confirmar al juliol que Borrell seria el nou cap de la diplomàcia europea, Sánchez era conscient que necessitava que un altre ministre assumís la cartera d’Exteriors fins que hi hagués un nou govern. Algunes especulacions apuntaven que la cartera aniria a parar a mans de la vicepresidenta de l’executiu, Carmen Calvo, o fins i tot del mateix Sánchez. Finalment, però, l’escollida ha sigut Robles.