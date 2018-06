Robles defensa que els presos estiguin "al més a prop possible de la seva família"

Segueix el debat al voltant de l'acostament dels presos polítics. L'última a sumar-s'hi ha sigut la ministra de Defensa, Margarita Robles, que s'ha mostrat partidària d'acostar-los al seu entorn més pròxim, amb referència als polítics catalans que són en centres penitenciaris.

En una entrevista a 'El Mundo', Robles manté que si el jutge no ha de prendre decisions sobre diligències procedimentals, "les persones privades de llibertat han d'estar al més a prop possible del seu entorn i de la seva família". I afegeix: "Si el govern ha de prendre decisions, valorarà les circumstàncies".

La ministra es refereix també a la pròxima reunió entre Pedro Sánchez i Quim Torra i recalca que "fora del marc de la Constitució no hi ha cap possibilitat de diàleg". Creu que la situació a Catalunya és "molt complicada" i demana als dirigents catalans que superin "aquesta pàgina negra que va suposar Puigdemont i el que va passar el 6 i el 7 de setembre".

Robles remarca que el diàleg entre els dos presidents s'ha de cenyir a la Constitució: "A dins tot es pot parlar, i el diàleg és un valor en si mateix". Defensa que la Constitució "ha funcionat molt bé", però l'Espanya del 78 no té res a veure amb la d'ara. En aquesta línia, manté que amb Catalunya "es pot parlar i s'ha de fer, però amb respecte a les normes de joc: Constitució i Estatut". No descarta abordar una reforma de la Constitució "per fer-la més moderna". "Una reforma legal des de la mateixa legalitat".