Robles és "partidària" d'acostar els presos catalans quan el jutge acabi la instrucció o les diligències

La ministra de Defensa, Margarita Robles, s'ha mostrat aquest dilluns "partidària" d'apropar a Catalunya els polítics independentistes que estan en presó provisional un cop el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena acabi la instrucció o digui "explícitament" que no els necessitarà per practicar més diligències. "El més lògic i raonable és esperar que tinguem constància ja des del punt de vista procedimental que no hi haurà una necessitat de disponibilitat per part del jutge instructor per practicar determinades diligències. En el moment en què el jutge instructor digui que ha acabat o que ja no necessita cap tipus de compareixença, el govern [espanyol] valorarà totes les circumstàncies", ha assenyalat.

En una entrevista a Onda Cero, Robles ha apuntat que aquesta valoració de les circumstàncies es farà "tenint en compte les necessitats de l'administració de justícia i també tenint en compte els principis bàsics que estableix la normativa penitenciària", que són "sempre els de la proximitat a la família i a l'entorn". "Jo soc partidària [de l'acostament], perquè, i això ja és una opinió més jurídica, en tota la meva vida professional a la jurisdicció penal he entès que les persones privades de llibertat han de ser el més a prop possible de la seva família i el seu entorn. Una altra qüestió és el tema dels presos d'ETA, que té altres connotacions de política penitenciària i és completament diferent", ha apuntat.

En tot cas, Robles ha insistit que "és essencial i fonamental aquest context de normes en la legislació penitenciària i és important que Llarena conclogui o específicament digui que no necessitarà" que aquests polítics en presó preventiva siguin a prop del tribunal per practicar més diligències.