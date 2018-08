Rodríguez (PPC): "Si uns tenen dret a penjar llaços grocs al carrer, altres tenen dret a treure'ls"

El secretari general del PPC, Santi Rodríguez, ha defensat aquest dimecres, en una entrevista a 'El matí de Catalunya Ràdio', que hi hagi ciutadans que treguin llaços grocs i elements que reclamen la llibertat dels presos independentistes dels carrers. Sense posar tant entusiasme en les persones que distribueixen aquests símbols, el popular ha dit que "si algú considera que té dret a penjar llaços grocs, hi pot haver qui pensi que té dret a despenjar-los". "Ningú té un dret superior a algú altre. Si uns tenen dret a posar-los, uns altres tenen dret a treure'ls", ha sentenciat. Amb tot, ha confessat que ell el que preferiria és que els que intenten usar l'espai públic per partidisme "no ho fessin, perquè l'espai públic és de tots".

D'altra banda, preguntat sobre la proposta del PPC per als catalans independentistes, Santi Rodríguez ha considerat que "els partits polítics no s'han d'adreçar per satisfer els adversaris polítics". "Tampoc he vist cap proposta dels partits independentistes cap als que no ho som, i som més de dos milions. Ells s'adrecen al seu electorat i en el marge del seu 'target' electoral", ha dit. Per acabar, ha lamentat que quan es parla de l'1-O es parli de la violència policial. "Jo el que vaig veure és un assetjament important, un Govern que cridava a desobeir els tribunals, un Parlament que adoptava acords contraris a la Constitució i a l'Estatut", ha dit, sense voler valorar els fets que van tenir lloc durant la jornada de l'1 d'octubre del 2017.