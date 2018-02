Roger Torrent rebutja trobar-se amb Millo mentre Rajoy no el rebi a la Moncloa

El president del Parlament, Roger Torrent, ha donat resposta aquest dilluns a la petició d'una trobada del subdelegat del Govern a Catalunya, Enric Millo.



Torrent denega la proposta "pel fet de no haver rebut cap resposta" a la carta que el passat 22 de gener va enviar al president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, en què sol·licitava una reunió per abordar la situació "d'excepcionalitat democràtica" amb "diputats a la presó i a l'exili".



No obstant, Rajoy sí que va acceptar la visita de Societat Civil Catalana a la Moncloa el passat divendres 15 de febrer. De fet, van ser tant el president de l'Executiu com la vicepresidenta Sáenz de Santamaría els que van rebre la delegació de l'entitat, encapçalada pel seu president José Rusiñol.



A més, el president del Parlament matisa que el Govern espanyol ha vulnerat la "cohesió de la societat catalana" ja que "ha expressat la seva voluntat de trencar el model d'èxit de l'escola catalana".



Torrent, per tant, rebutja "resoldre qualsevol altra qüestió" amb Millo fins que no es "reverteixi l'actuació del Govern espanyol" i es pugui fer "efectiva" la formació d'un Govern "amb respecte a la voluntat de la ciutadania expressada a les urnes".



El president del Parlament també apel·la Enric Millo a fer "tot el possible per a facilitar" que es pugui produir la trobada amb el president Rajoy.



En última instància, Torrent comunica que no assistirà a l'acte de celebració en motiu del 194è aniversari de la fundació de la Policia Nacional, ja que "condemna fermament l'actuació" del cos policial durant l'1-O, ja que "va causar gran dolor a la ciutadania del país".