Roger Torrent acusa Zoido de "deslleialtat institucional" per la presència policial a l'entorn del Parlament

La presència policial a l'entorn del Parlament i la revisió del clavegueram de la zona han provocat la reacció del president de la institució. En una carta dirigida al ministre de Justícia, Juan Ignacio Zoido, Roger Torrent critica que no se'ls hagi informat de l'operatiu: "No s'ha rebut cap comunicat que adverteixi d'aquestes mesures, ni dels motius que justifiquen aquest desplegament sense precedents de la Policia Nacional en els accessos a la seu del poder legislatiu de Catalunya".

A més, comunica al ministre que la presència policial ha generat inquietud: "Aquesta presència policial inusual, desplegada sense cap mena d'informació, afegida a les tasques que porten a terme els Mossos d'Esquadra en el normal compliment de les seves funcions, ha generat una certa alarma entre les moltes persones que habitualment accedeixen al Parc, davant la incertesa de si existeix algun tipus d'amenaça a la seguretat de la zona".

En l'escrit, Torrent fa arribar al ministre el seu "malestar" i li demana que el govern del Parlament sigui informat "de manera urgent" de l'operatiu. "L'absència d'una comunicació formal d'aquestes activitats constitueix un gest de deslleialtat institucional per part del seu ministeri, i ha provocat una alarma innecessària en el personal al servei de la cambra, en els treballadors dels equipaments públics situats al Parc i en el conjunt de la ciutadania, en cas que no existeixi cap amenaça de caràcter extraordinari per a la seguretat en la zona", subratlla.

El president del Parlament també demana garanties que la presència policial no alterarà el funcionament de la institució.