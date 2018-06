Roger Torrent: alliberar els presos polítics és "l'única decisió justa"

El president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, ha declarat aquest dissabte que espera un canvi d'actitud amb el nou govern de Pedro Sánchez i que "l'única decisió justa" respecte dels presos sobiranistes i els polítics a l'estranger seria alliberar-los i deixar que tornin, respectivament.

En una entrevista a Rac1, ha manifestat que també veu necessari acostar els presos, ja que es tracta d'un tema de "dret, taxat, regulat i que s'ha de produir sí o sí".

Roger Torrent també ha afirmat que el govern de Sánchez ha intentat demostrar "gestualment" un canvi d'actitud en relació amb l'anterior govern de Mariano Rajoy, però que esperarà a veure les accions per valorar-ho. Pel que fa a la denúncia contra el jutge instructor de la causa pel procés sobiranista, Pablo Llarena, i tres magistrats més de la sala d'apel·lacions del Tribunal Suprem, espera que hi hagi justícia. La denúncia és una síntesi d'uns fets que ha qualificat de flagrants i que constitueixen una sèrie d'accions "que han impedit el funcionament normal del Parlament de Catalunya" i la seva lliure expressió, que han afectat el conjunt dels ciutadans, segons ha dit. Torrent també ha insistit en el fet que amb la presentació de la denúncia compleix un acord de la taula del Parlament i que li semblaria "desistiment de funcions" no defensar els drets fonamentals dels 135 diputats. "Hi ha una politització de la justícia evident", ha denunciat Torrent, abans de reclamar que les decisions es preguin seguint criteris també polítics.

Preguntat sobre si creu que aquesta causa acabarà davant de la justícia europea, considera que s'estan posant en qüestió pilars fonamentals de la democràcia i l'estat de dret, i considera que cal que altres tribunals "sense influències polítiques" puguin prendre decisions.