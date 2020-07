Roldán respon a Torra: "L'independentisme no mata el virus"

La líder de Ciutadans a Catalunya, Lorena Roldán, ha insistit en el discurs de la "unitat" que la formació ha mantingut al llarg de tota la pandèmia del covid-19. Però malgrat les seves crides a sumar per "salvar vides i ocupació", la dirigent taronja no s'ha estalviat els retrets al president Quim Torra, a qui ha acusat de "negar-se a mirar de front" la "Catalunya real" més enllà del Procés. "L'independentisme no mata el virus", ha etzibat la diputada, després que Torra hagi afirmat que si Catalunya fos independent s'hagués comptat amb més recursos per fer front a la crisi sanitària.

Buscant consolidar el gir que la formació ha fet a Madrid també al Parlament, Roldán ha passat del seu posicionament habitual d'oposició frontal al govern de Torra (a qui abans del covid definia com a "expresident" degut a la condemna TSJC) i ha reivindicat Cs com un partit de "centre polític i moderat" i ha defensat un "pacte per a la reconstrucció" a Catalunya. "Salvar vides i ocupació és la nostra prioritat, i ho hem pels que pensen com nosaltres i els que no, els independentistes i els que se senten catalans i espanyols", ha dit.

"Què més ha de passar perquè vostès deixin d'intentar enfrontar-nos?", ha preguntat la diputada a Torra: "Això no va de separatistes ni de constitucionalistes, hem cedit les nostres propostes, les idees que tenia Cs". Roldán ha tret pit dels acords de la líder del partit a Madrid, Inés Arrimadas, i ha insistit que "els autònoms s'estan beneficiant de les mesures que Cs ha arrencat al govern d'Espanya".

Roldán ha acusat el Govern d'alguns errors en la resposta a la pandèmia, com ara el fet que inicialment el 061, el telèfon de contacte per a les persones que sospitessin estar contagiades de coronavirus, fos de pagament. També ha lamentat la manca de control inicial dels casos i ha acusat l'executiu d'haver reaccionat tard. "El separatisme és expert en malgastar els recursos, però la manera en què malgasten el temps i les legislatures és de jutjat de guàrdia", ha sentenciat.

Així, Roldán també ha fet una crida a la resta dels partits de l'oposició. "O bé mirem el passat de confrontació o bé el futur", ha asseverat: "Hem d'estar units, i només així podem contribuir a salvar vides". Així, ha anunciat la presentació per part de Cs d'un "pla de contingència davant de possibles rebrots perquè es pugui estar preparat".