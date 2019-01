Romeva: "No em declararé innocent, negaré haver comès cap delicte"

"Fem servir la presó per fer política. No ens trauran d'aquí perquè fem molt soroll. Ens en trauran quan guanyarem". Amb aquesta determinació s'ha expressat l'exconseller d'Exteriors Raül Romeva, en presó preventiva a Lledoners. A pocs dies de ser traslladat a Madrid per l'inici del judici de l'1-O, Romeva sentencia: "No em declararé innocent, negaré haver comès cap delicte".



En una entrevista a l'ACN, l'exconseller ha denunciat que els líders independentistes estan en presó preventiva per haver volgut desplegar una via, la de la República independent, l'única alternativa, diu, per desplegar "polítiques socials, progressistes, per al benestar", que creu inviable amb el sistema d'autonomies. Així, adverteix: "Sánchez necessita un projecte, no només uns pressupostos". "Sense un projecte definit sobre la llibertat i la justícia, està clar que el projecte autoritari és el que prevaldrà a Espanya".



"Evidentment que preferim el PSOE, malgrat tot, però no val vincular la continuïtat del govern d'Espanya als pressupostos", avisa l'exconseller. En aquesta línia, Romeva ha recordat que no necessàriament ha de caure l'executiu de Pedro Sánchez si els independentistes no aproven els pressupostos. "Hem d'aguantar el tipus", ha afirmat, ja que la necessitat dels socialistes de comptar amb el suport dels independentistes és "una oportunitat i "cal jugar aquesta carta".



"Crec que el problema del govern de Sánchez es troba en què torna a definir Catalunya com un problema d'ordre públic i no com un problema polític –ha reflexionat–. De qui ha de tenir por el PSOE és de l'extrema dreta", ha alertat.



La presó com a eina política

"No hi ha possibilitat de defensa jurídica. Es tracta d'un judici polític injust. Un muntatge", ha etzibat l'exconseller. I ha argumentat: "Pretendre que podrem defensar-nos amb arguments jurídics és ingenu". Ara bé, Romeva considera que cal "defensar políticament" el que han fet com a càrrecs públics. "No em declararé innocent, negaré haver comès cap delicte", ha manifestat.

D'altra banda, Romeva ha reclamat al món sobiranista "menys exhibicionisme i més política", ja que tem que "certs sectors de l'independentisme no estiguin fent bé el que cal fer per guanyar". D'aquesta manera, l'exconseller insta el bloc independentista a consolidar un gir estratègic cap a l'acumulació de forces més enllà del sobiranisme per se i apostar pels "tres grans consensos" a Catalunya: "Referèndum, drets civils i república". "La nostra fortalesa és la no-violència. Cal que siguem més intel·ligents que no valents –ha subratllat–. No és ni renúncia ni traïció", ha reblat.