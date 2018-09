Romeva demana que no es fixi el judici com una cita decisiva perquè suposaria "reforçar" l'estratègia de l'Estat

L'exconseller d'Exteriors Raül Romeva ha fet una crida a no fixar el judici com una "cita decisiva, una meta o una cruïlla". A través del seu compte de Twitter, ha alertat que fer-ho seria un "error" perquè suposaria "consolidar i reforçar l'estratègia de l'Estat". Des de la presó de Lledoners, Romeva demana no caure en la "trampa" de donar validesa a una "repressió" que, en última instància, creu que prendrà forma de "fals judici". I ha fet una crida a combatre "l'atac a la democràcia" i denunciar al món la vulneració de drets. I és que, segons Romeva, no serà un judici perquè no serà just. "No som davant d'un judici sinó d'un càstig, també per a les nostres famílies. Sigui quina sigui la sentència, la pena ja s'ha dictat", ha conclòs.

Romeva acusa l'Estat de posar la seva integritat territorial per davant de "tots els drets fonamentals i els pilars democràtics més bàsics". I considera que la prova més evident és que els polítics continuen en presó preventiva malgrat els "constants cops rebuts per les justícies europees". Una mostra, segons l'exconseller, que la decisió de mantenir la presó obeeix a motius purament polítics. "No hi ha arguments, no hi ha justícia. Només hi ha nació", ha afegit. En aquest sentit, apunta que els moviments de les últimes setmanes de diferents poders de l'Estat "demolint la separació de poders a cara descoberta" encara fan més patent "la ignomínia" que es viu.

Davant d'aquesta anàlisi de la situació, Romeva conclou que no cal esperar a llegir la conclusió final del judici perquè, sigui quina sigui la sentència, la pena ja s'ha dictat i ja són protagonistes d'una "represàlia estatal". Per tot això, Romeva defensa que el judici no ha de ser vist com una "meta o cruïlla". "No ho és, no ho serà. Fixar-lo al calendari com a cita decisiva, legitimar-lo, és un error que consolidarà l'estratègia de l'Estat. Sense adonar-nos-en, la reforçarem i la farem triomfadora", ha alertat.

L'èxit de l'Estat dependrà, segons Romeva, de si Catalunya accepta "l'atac a la democràcia" o el combat. I ha fet una crida a combatre'l i avançar-se a una "sentència injusta", sigui la que sigui. "Dictem-la nosaltres. Treballem cada dia per denunciar al món la vulneració de drets i la repressió d'un Estat fallit que no vol jutjar-nos, sinó sentenciar-nos", ha conclòs.

L'Estat, intueixo que sense massa necessitat de coordinar-se, ha decidit posar per davant de tots els drets fonamentals, per davant dels pilars democràtics més bàsics, la seva integritat territorial. 2/8 — Raül Romeva i Rueda (@raulromeva) 19 de septiembre de 2018

I l'escàndol no deixa de créixer. Els moviments d'aquestes últimes setmanes per part dels diferents poders de l'Estat, explícits, inequívocs, francs, demolint la separació de poders a cara descoberta, encara fan més patent la ignomínia que vivim i que viurem. 4/8 — Raül Romeva i Rueda (@raulromeva) 19 de septiembre de 2018

Per tot això, el judici no ha de ser vist com una meta o cruïlla. No ho és, no ho serà. Fixar-lo al calendari com a cita decisiva, legitimar-lo, és un error que consolidarà l'estratègia de l'Estat. Sense adonar-nos-en, la reforçarem i la farem triomfadora. 6/8 — Raül Romeva i Rueda (@raulromeva) 19 de septiembre de 2018