Romeva participa en una acte de la Delegació del Govern a França sobre esport i reinserció

L'exconseller Raül Romeva ha defensat el "poder transformador" de l'esport a la presó en una conferència telemàtica organitzada per la Delegació del Govern de la Generalitat a França sobre el paper de l'esport en la reinserció dels presos. És la primera vegada que Romeva participa en un acte organitzat pel Govern des que està pres al centre penitenciari de Lledoners. En l'acte, també hi han participat l'exministra de Joventut i Esport francesa Marie-George Buffet i l'exfutbolista i exseleccionador de França Raymond Domenech.

L'exconseller d'Exteriors ha reivindicat la pràctica de l'esport a la presó com un "espai de llibertat". "Cal tenir espais de llibertat, encara que siguin ficticis", ha subratllat. L'exconseller també ha defensat la presó com un espai "educatiu". "No s'ha de confondre el fet de pagar un deute amb la societat amb l'obligació d'estar tancat", ha reivindicat.

Segons Romeva, la "privació total de llibertat" només s'hauria d'aplicar a aquelles persones que suposen un "perill" si estan en llibertat. "No és impunitat", ha dit l'exconseller en una de les seves intervencions, en què ha defensat les idees extretes de la seva tesi sobre esport i presó. En aquest sentit, ha reivindicat la necessitat de "mesures alternatives" a la presó perquè els condemnats "paguin el deute amb la societat".

Durant l'acte, que ha estat moderat pel periodista esportiu francès Nelson Monfort, l'exconseller ha reivindicat l'esport com un "llenguatge universal" que "uneix" els detinguts en un "objectiu comú". En aquest sentit, Romeva ha defensat la transformació de les presons en espais "educatius" que creïn "ciutadania activa".

En una intervenció a l'inici de l'acte, el conseller d'Acció Exterior, Bernat Solé, ha expressat la seva "admiració" per Romeva i ha remarcat la "importància" de practicar esport a les presons "des del punt de vista físic i mental". En aquesta línia, Solé ha reivindicat l'esport com una "eina eficaç" per a la reinserció.