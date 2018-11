Romeva demana que els presos polítics puguin afrontar el judici en llibertat per preparar la defensa

L'exconseller d'Acció Exterior Raül Romeva ha demanat que els presos sobiranistes puguin afrontar el judici de l'1-O en llibertat perquè "fer-ho empresonats suposarà una vulneració més de garanties". En una entrevista a TV3, ha remarcat que seria "raonable afrontar el judici en llibertat per poder preparar la defensa". Romeva ha explicat que seguir empresonat durant el judici vol dir "dormir poc i malament, passar el dia en una cel·la, desplaçaments llargs en furgoneta i emmanillats, menjar malament i sobretot no poder preparar les sessions" amb els advocats. "En cap cas com a societat hauríem d'assumir una realitat en què la presó preventiva sigui utilitzada com una forma de justícia sumària", denuncia l'exconseller.

Romeva ha afirmat que es defensaran "com si fos un judici amb tots els arguments racionals i les proves objectives que demostren que, davant una ficció construïda, l'única sentència possible és l'absolució". No obstant això, Romeva subratlla que també afrontaran la seva defensa com una acció política: "No encarem la defensa com un gest legal, sinó més aviat moral. Entenem el judici com la continuació de la nostra demanda pacífica i democràtica per altres mitjans".

Sobre les acusacions que els presos sobiranistes gaudeixen de privilegis, ho ha negat i ha assegurat que tots els presos poden disposar d'un vis-a-vis addicional si fan tasques i neteja. Així, ha explicat que ell frega el terra dues vegades al dia i els vidres el cap de setmana, i és auxiliar al poliesportiu "ajudant a dinamitzar activitats esportives".

L'exconseller ha reivindicat la tasca d'Ernest Maragall al capdavant de la conselleria d'Acció Exterior i ha destacat que amb el relleu d'Alfred Bosch "l'acció exterior queda en les millors mans". A més, li ha recomanat mantenir el desplegament de l'acció exterior de la Generalitat, ja que "internacionalment hi ha la consciència que la situació política a Catalunya es resoldrà votant".

També ha sostingut que l'independentisme ha de ser capaç d'articular consensos amb la resta de forces polítiques i "ser conscient que la legitimitat només té una font: el suport social i electoral creixent, sostingut i reconegut". Per això, aposta per aprofitar el Govern "per governar bé i donar solucions als ciutadans de Catalunya, però també per participar i condicionar les decisions de les majories a l'Estat".