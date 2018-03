Romeva creu que la investidura de Sànchez és "perfectament possible" però defensa que ha de ser "efectiva"

El conseller i diputat d'ERC, Raül Romeva, considera que la investidura de Jordi Sànchez és "perfectament possible" i que hi ha marge per poder-lo investir, però subratlla que també ha de ser "efectiva". En una entrevista a l'ACN, Romeva ha insistit que els "gestos" han de tenir com a conseqüència recuperar les institucions i ha defensat la "pressa" perquè la Generalitat "s'alliberi" del 155. Amb tot, Romeva creu que ara no es dona l'escenari en què JxCat ha de posar un candidat alternatiu sobre la taula -la llista de Carles Puigdemont va mantenir Sànchez com a candidat aquest dimecres tot i que el Suprem li hagi denegat poder sortir de la presó per ser al ple d'investidura-.

Romeva ha explicat que s'està treballant per tal que la investidura de Sànchez pugui ser "efectiva" i ha reiterat que els republicans no han posat mai cap problema als noms. Sense entrar en concretar terminis, el diputat republicà ha destacat "la urgència" de tenir un Govern per tal que s'aixequi l'aplicació de l'article 155.

Segons el representant d'ERC, Sànchez té "totes les condicions" per ser investit president de la Generalitat i és un candidat "perfectament elegible" com ho són els 135 diputats del Parlament. "No hi ha cap raó per defensar que Sànchez no pugui ser investit. I com que no hi ha cap raó que ho impedeixi, hem de veure com ho fem perquè sigui un fet", ha reblat.

Romeva ha evitat posar sobre la taula les possibles fórmules per fer efectiva una investidura de Sànchez al·legant que no és ningú per plantejar-ho però ha defensat que "hi ha marge i opcions" tot apel·lant a la "responsabilitat compartida". Per a Romeva, anar a unes eleccions seria una "irresponsabilitat" i ha argumentat que s'ha de poder executar el mandat del 21 de desembre, quan la gent va votar "en condicions molt adverses".

El 47,5% dels vots "no permet fer-ho absolutament tot"

Després que la CUP hagi emplaçat ERC a aclarir com es pot fer república sense desobeir l'Estat, Romeva ha defensat que el resultat del 47,5% del passat 21 de desembre a favor del projecte republicà és "molt bo" però "no permet fer-ho absolutament tot". En aquest context, ha assenyalat que el que cal és construir un país que "no exclogui ningú". "Què és fer república? Per mi no és que la meitat imposi a l'altra meitat sinó que conjuntament construïm aquesta república. No podem tenir un país dividit en dos blocs i més quan són meitat i meitat", ha alertat.

Segons Romeva, si es vol que la República sigui "efectiva" no es pot fer només amb el 47,5% de la població. "Hem de ser clars i contundents", ha insistit. Per al conseller d'Afers Exteriors, cal fer un "canvi de xip" i aprendre de les lliçons del que s'ha viscut. Fent un paral·lelisme amb un alpinista, Romeva ha afirmat que no s'ha arribat al cim tot i que es vegi i sigui possible arribar-hi. I per superar les dificultats, creu que és necessari una "mirada llarga, estratègica i inclusiva" tot aprenent del que s'ha viscut fins ara.

Aquesta necessitat "d'ampliar el focus" ha d'anar acompanyada, segons Romeva, de no fer-se retrets i de no "menystenir" els "sacrificis" que uns i altres estan fent, en referència també a les quatre persones que es troben en presó preventiva: Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.