Ros demana renunciar a la unilateralitat i avisa: "Els referèndums es fan al final, no a l'inici"

El president del PSC i alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha demanat aquest dijous que "s'oblidi" la via unilateral i que s'aposti amb els canvis de govern per a dialogar i "bastir una solució" per al conflicte entre Catalunya i l'Estat. Una solució que hauria de ser "assolible" i lluny d'una "solució màgica", ha assegurat en intervenir al Fòrum Europa Tribuna Catalunya. "Hi incloc els referèndums", ha assegurat després que el president de la Generalitat, Quim Torra, hagi recuperat la idea d'una consulta pactada. "Els referèndum per mi es fan al final, no a l'inici; començar per un referèndum és començar la casa per la teulada", ha dit Ros.

El dirigent socialista considera que primer cal enfortir el diàleg entre institucions, buscar un nou marc per a la solució i, finalment, sotmetre-ho a votació. Una votació que el PSC creu que ha de ser sobre una nou pacte amb l'Estat. "Les persones que legítimament poden defensar una opció independentista o de república, estan cridades a votar no a una solució que hagi creat un nou model", ha argumentat.

Amb la mirada posada a la reunió del 9 de juliol entre Torra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, Ros ha dit que espera que la trobada serveix per teixir un "clima de confiança progressiva". Creu que Sánchez i Torra no s'haurien de fixar, per tant, uns objectius "maximalistes": en una primera fase, clima de confiança, i més endavant –"potser d'aquí a dos anys"- un acord que es pugui sotmetre a votació dels catalans.



Alguns vies per començar a treballar podrien ser la reforma constitucional o estatuària, o canvis de models financers. Fent-se seva la proposta del Cercle d'Economia, Ros ha plantejat també com una possible "línia d'avenç" treballar per "construir un pacte per elaborar un nou Estatut amb rang de constitució", que impliqués reconeixement nacional. Totes aquests opcions són, però, "vies laterals". "La via central, la confiança i el creixement de diàleg, busca de solució i pas final: votació de la solució", ha insistit.

Ros creu que a la reunió del 9 de juliol també hi ha "marge" distendre la relació i que no es produeixin fets com els d'aquesta matinada a Washington, on la delegació catalana han abandonat la recepció oficial de l’Smithsonian Folklife Festival pel "discurs ofensiu i insultant" de l'ambaixador espanyol, Pedro Morenés, segons Torra. Una situació que, segons el president del PSC és "un indicador de vella política". "No deixa de ser trist, i espero que el nou marc de relació Torra-Sánchez faci impossible aquests fets; entenc que no s'hauria de produir d'aquí a uns mesos", ha resolt.

Acostar els presos per "raó humana i humanitària"

Ros ha aprofitat per defensar el trasllat dels dirigents polítics empresonats a centres catalans per "raó humana i humanitària" i per a les famílies. Ho ha fet el mateix dia en què s'ha confirmat que el govern de Sánchez ha iniciat els tràmits per a l'acostament. Ros veu la seva situació de presó preventiva com a "discutible". A la conferència hi han assistit la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera; el primer secretari del PSC, Miquel Iceta; la portaveu parlamentària i el secretari d'Organització, Eva Grandos i Salvador Illa, i l'exconseller Santi Vila.