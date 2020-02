Rosa Cañadell encapçalarà la gestora de Podem a Catalunya

L'actual secretària de formació de Podem i exportaveu d'USTEC-STEs encapçalarà la gestora que regirà Podem Catalunya en els pròxims mesos. El partit lila ha acceptat la petició de més de la meitat de l'executiva de renovar els òrgans interns i rellevar l'actual secretària general del partit a Catalunya, Noelia Bail, segons ha avançat La Vanguardia i han confirmat fonts de la formació a l'ARA.

Fa unes setmanes 21 membres del consell ciutadà de Podem a Catalunya van fer arribar la seva petició als òrgans estatals de convocar una assemblea ciutadana per triar un nou consell ciutadà i un nou secretari general. L'estructura estatal del partit lila ha acceptat la petició i ha encarregat a un equip tècnic que s'encarregui de dirigir la formació fins que no s'elegeixi una executiva nova. Cañadell serà l'encarregada de liderar aquest equip tècnic, que estarà format per una desena de persones de "diferents sensibilitats", expliquen fonts de la formació, tot i que no hi seran persones properes a Bail, que no han acceptat l'oferta de ser-hi.

De cara als pròxims mesos, l'assignatura més immediata que haurà de gestionar la gestora seran les primàries del partit per designar els candidats que formaran part de la coalició amb Catalunya en Comú de cara a les pròximes eleccions catalanes. Els comuns tenen obert el procés en el qual, de moment, Jéssica Albiach és l'única candidata, després que es descartessin dues competidores perquè no van recollir avals.

Conchi Abellán valora presentar-se per liderar Podem

De cara a les primàries que el partit celebrarà per renovar els òrgans interns, l'actual diputada al Parlament Conchi Abellán està valorant, tal com va avançar l'ARA, presentar-se per dirigir la formació. Un nom que tindria l'aval de la direcció estatal. De fet, la parlamentària és una de les persones que, juntament amb el diputat al Parlament Lucas Ferro i la diputada al Congrés Mar García, han sol·licitat l'assemblea ciutadana per renovar els òrgans.