Rosa María Mateo (RTVE) s'enganxa amb un diputat del PP: "És vostè molt mesquí i molt miserable"

Picabaralla verbal entre l'administradora única provisional de RTVE, Rosa María Mateo, i el diputat del PP Ramon Moreno en la comissió mixta parlamentària. En el torn de respostes, Mateo ha pres la paraula i ha dit que no respondria al representant dels populars, per bé que al cap d'uns minuts sí que s'hi ha dirigit. "És vostè molt mesquí i molt miserable", li ha etzibat, cosa que ha provocat la indignació de Moreno, que li ha demanat que retirés les paraules i ha provocat la intervenció del president de la comissió. Mateo li ha dedicat aquests desqualificatius perquè Moreno s'havia referit al seu fill, que havia fet traduccions per a alguns programes de la cadena pública i figurava com a administrador de la seva mare.

En el torn de rèplica, Moreno li ha donat l'oportunitat a Mateo de retirar les seves paraules perquè no constessin al diari de sessions, però la compareixent ha dit que només ho acceptaria si abans el diputat del PP es feia enrere també de la referència al seu fill. Finalment, cap dels dos s'ha retractat. No ha sigut l'únic moment en què Mateo ha contrariat la fiscalització dels diputats i senadors de la comissió, fet que ha quedat acreditat quan ha menystingut la compareixença. "Són un numeret. Ja sé que tiren contra el PSOE, però aquest numeret és molt desagradable, que afronto perquè la democràcia s'ho mereix", ha anotat.

D'altra banda, Mateo també ha estat interpel·lada en relació amb l'emissió del documental sobre els fets del 20 de setembre de l'any passat per part del senador d'ERC Bernat Picornell. "M'encantaria poder-li dir que l'emetrem, però és que no el tenim. No ha arribat al departament d'adquisicions ni al de coproduccions", ha assegurat. Picornell li ha replicat que el seu partit treballarà per fer-li arribar el documental i ha dit que "pot enriquir el debat" a les portes del judici i permetrà a la societat espanyola "saber exactament què va passar". "El veuré", ha assegurat Mateo, que ha conclòs que el que més li agradaria és que Catalunya i la resta d'Espanya "poguessin abraçar-se i no passés el que està passant".