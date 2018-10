Rosiñol anuncia la creació de Societat Civil Europea per "combatre els populismes i els nacionalismes" a tota la UE

El president de SCC, José Rosiñol, ha anunciat la creació de Societat Civil Europea per "vertebrar la Unió Europea des de baix". "Tenim l'obligació de pensar estratègicament", ha assegurat durant un esmorzar informatiu de Fòrum Europa. Tribuna Catalunya, en què ha considerat que SCC pot ser "el mirall d'Europa". "Europa no sap gestionar la seva pròpia diversitat –ha sentenciat–. Podem començar a marcar el camí del projecte de la UE" de "gestionar la unió des de la diversitat". Rosiñol ha recordat que s'ha reunit amb el president de l'Eurocambra, Antonio Tajani: "Hem d'activar una resposta paneuropea a un desafiament europeu", ha asseverat, ja que considera que "el populisme i el nacionalisme" són un problema de tota la UE.

L'entitat naixerà el març del 2019 i buscarà "lluitar contra el populisme i el nacionalisme a cada país". Segons ha avançat als periodistes, se celebrarà un primer acte de l'entitat amb personalitats rellevants de la Unió Europea. Per exemple, contra la sortida d'Anglaterra d'Europa o contra el populisme a França. D'altra banda, Rosiñol també ha avançat la creació del projecte España 2050, que es basarà en un fòrum de debat per debatre "formes d'estat i comunicació". Fonts de l'entitat expliquen que SCC ja està treballant en una reunió amb l'equip de Tajani per tractar el tema.

Respecte a l'estratègia de l'entitat a mitjà i llarg termini, Rosiñol ha apel·lat a la creació d'un "pla" per "impactar" els dos milions de persones que són independentistes perquè, segons el seu parer, s'han "cregut el relat" i els "cants de sirena" del Procés. "Cal buscar la unitat estratègica del que és bàsic i ens uneix a tots", ha dit: "l'estat democràtic, l'imperi de la llei i la Constitució".

Rosiñol ha arrencat la seva intervenció assegurant que "no hauria de ser aquí": "SCC està entestada a reteixir la societat catalana, a normalitzar el que és normal". És per això que, ha recalcat, "l'objectiu de SCC és desaparèixer", no ser "necessària".

Demana trobar-se amb Torra

Preguntat pels assistents a l'acte, el líder de SCC ha descartat reunir-se amb Carles Puigdemont en cas que aquest li proposés: "En el moment en què afronti les seves responsabilitats parlaré amb ell, però mentrestant no faré espectacles". No obstant això, ha tornat a demanar una reunió amb el president de la Generalitat, Quim Torra: "Si he de parlar amb algú parlaré amb ell, a veure si d'una vegada per totes ens rep, perquè li hem enviat dues cartes".

Tot i això, ha demanat la dimissió del president perquè considera que va "animar" l'intent d'assalt al Parlament per part de centenars d'independentistes el passat 1 d'octubre, i ha reivindicat "l'esperit constitucionalista" del passat 8 d'octubre. D'altra banda, el líder de SCC ha afirmat que el Procés "ha fracassat": "Malgrat l'aplicació del 155, en el pitjor moment per a unes eleccions per al constitucionalisme, els independentistes es van quedar amb un 47,2% dels vots".

En aquest sentit, Rosiñol ha lamentat la "nova 'performance' de la Generalitat": el "Consell de la República o per a la República". "D'aquí a un any es tornarà a demostrar que ens han tornat a enganyar –ha recalcat–. Faig una crida a tots els catalans que s'han cregut l'engany perquè reflexionin". "Les lleis són perfectibles", ha dit, tot i que ha rebutjat la celebració d'un referèndum vinculant: "No podem caure en la lògica de suma zero, aprofundir en la ferida".