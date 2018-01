Rubalcaba: "Admetre el dret a decidir seria com penjar-li un gran cartell a Espanya que digui 'fràgil'"

Alfredo Pérez Rubalcaba està jubilat de la política activa, però encara és una veu potent dins el socialisme espanyol. Avui, en una entrevista a la COPE ha fet una defensa a ultrança de l'oposició del seu partit a acceptar el dret a decidir, en general, però en referència al cas català. Per aquest motiu ha admès que el PSC -el de Pere Navarro- es va equivocar donant-hi suport.

"El PSC ha comès errors, sens dubte, com la defensa del dret a decidir. Però també és cert que és difícil vendre que no existeix el dret a decidir en un lloc on el 80% de la població hi creu", ha dit.

"Jo tinc amics que ho defensen, també aquí, però els he de dir que en una democràcia no es pot votar tot. Admetre el dret a decidir seria com penjar-li un gran cartell a Espanya que digui 'fràgil'", i ha afegit: "En democràcia no es pot votar tot, es vota sobre allò que tots hem decidit que es pot votar".

Sobre el recurs de Rajoy al TC

"El govern havia de presentar aquest recurs contra la investidura de Puigdemont; jo potser no ho hauria fet igual, però calia fer alguna cosa per evitar que una persona fugida de la llei pugui ser president", reconeix. Per això, ha reiterat: "El cost d’apartar Puigdemont l’haurà de pagar l’Estat, i el pagarà".