Rubalcaba: "Els independentistes volen que el govern espanyol els tregui Puigdemont del mig"

L'exsecretari general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha explicat des d'Onda Cero que la seva previsió és que Puigdemont no sigui president, encara que serà el govern espanyol qui "assumeixi el cost" amb el descrèdit de les institucions. Segons ha dit, són els mateixos independentistes els qui volen que el govern espanyol "els tregui Puigdemont del mig".

"Fa la impressió que ningú el vol però estem veient qui paga el cost", ha dit, en relació al descrèdit de les institucions. Les declaracions de Rubalcaba arriben dies després que es reunís amb la coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, després que ella es trobés amb Puigdemont a Brussel·les. Segons la previsió de Rubalcaba, Puigdemont no serà president. "No pot ser president perquè està a Brussel·les i perquè està fugat de la justícia", ha dit.

Rubalcaba ha dit que l'Estat ha demostrat que "és fort" i que no donarà la batalla per perduda. Així, encara que ha admès que és una "mala notícia" que el Consell d'Estat "no hagi seguit" el govern espanyol a l'hora de recórrer la candidatura a la investidura de Puigdemont, ha donat suport a Mariano Rajoy per evitar l'escenari d'una elecció telemàtica, que seria una "burla" per a l'Estat.

L'exlíder dels socialistes ha vaticinat també que a Catalunya "l'unilateralisme ha mort". "Ja mai més ningú defensarà una via així cap a la independència. A Catalunya mai més es tornarà a incomplir la llei", ha assegurat.