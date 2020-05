Rubén Guijarro: “Els lideratges passats d’Albiol, Pastor i Sabater ara no serveixen”

Creu que serà alcalde demà?

Estic convençut que hi haurà una solució per a la ciutat progressista, d’esquerres i encapçalada pel PSC en la meva persona.

¿Quina és la primera cosa que farà si és alcalde?

La segona serà convocar els grups perquè entre tots establim el full de ruta per combatre plegats aquesta crisi que patim. La primera, trucar a la meva mare.

¿Com està vivint les negociacions?

Amb molta responsabilitat. Les esquerres tenim el repte de deixar de banda el personalisme i allò que ens separa, i ser responsables i pensar que hem de donar resposta des de l’esquerra a aquesta crisi.

Si cal deixar de banda el personalisme i posar en primer pla el projecte, ¿per què és important si l’alcalde és vostè o Dolors Sabater?

Nosaltres ja hem fet propostes en busca de consens: primer un govern d’unitat de tots els partits en què no calia que l’alcaldia la liderés un socialista, després vam proposar una alcaldia compartida amb ERC i fins i tot ara posem sobre la taula un lideratge compartit en què Sabater pugui ser vicealcaldessa plenipotenciària i comandar la lluita contra la crisi del covid-19.

¿Per què estan disposats a compartir alcaldia amb ERC i no amb Sabater?

Badalona necessita foc nou. Els lideratges passats d’Albiol, Sabater i Pastor ara mateix no serveixen per afrontar els nous reptes. A tots ens queda el record que quan Sabater va ser alcaldessa el seu govern no era gaire cohesionat. Creiem que es necessita un nou lideratge que pugui cohesionar aquest grup. Tanmateix, Sabater té unes característiques boníssimes per formar part d’aquest govern, amb un marcat accent i conviccions socials.

¿És pitjor un govern de Sabater que d’Albiol?

Considero que la ciutat necessita poder implementar en aquesta crisi les receptes progressistes que els nostres veïns necessiten. En això ens abocarem per arribar a un acord. Tenim la mà estesa, i Sabater té un paper fonamental i la volem en el nostre govern.

¿És possible fer un govern fort veient les tensions que han aflorat durant la negociació?

Estic segur que sí. Donaríem un missatge certament erroni i seria un fracàs de tots si per tots aquests recels les esquerres de la ciutat no tenim la responsabilitat amb els nostres veïns per arribar a un acord possible.

Si ara no hi ha acord i governa Albiol, ¿veu viable fer una moció de censura més endavant?

Ho descarto. Si ara estem fent un esforç per tal de posar-nos d’acord i fer un govern estable, no tindria sentit que nosaltres mateixos fóssim proactius en generar inestabilitat a la ciutat. El moment és ara i crec que ho podem aconseguir.

¿El PSC podria entrar en un govern del PP més endavant?

El PSC no formarà part de cap govern liderat per Albiol ni ara, ni l’any que ve ni en cap moment durant tot el mandat.