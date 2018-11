Celaá, sobre Rufián: "La seva actuació és indigna d'un parlamentari"

La ministra portaveu del govern espanyol, Isabel Celaá, ha carregat aquest divendres contra el diputat d'ERC Gabriel Rufián per la seves paraules adreçades dimecres al ministre d'Exteriors, Josep Borrell. "La seva actuació és indigna d'un parlamentari", ha assegurat. Rufián va dir al socialista que és "el ministre més indigne de la història de la democràcia".

Tot i que les imatges de televisió demostren que el diputat republicà Jordi Salvador no va escopir a Borrell, Celaá ha dit que no posa en dubte la paraula del ministre d'Exteriors. "El nivell d'insult i d'ofensa al senyor Borrell és tan gran en la cadena d'insults perquè no calgui fixar-nos en aquest detall", ha dit en referència a la suposada escopinada.

Crida a la calma

En la roda de premsa posterior al consell de ministres, Celaá ha criticat "l’espectacle vergonyós" d’aquesta setmana al Congrés, també en referència a l’enganxada entre Rufián i Borrell. La portaveu ha fet una crida a fer "un esforç per calmar l'ambient polític" al Congrés. "Esperem que s'elimini l'insult permanent", ha demanat.