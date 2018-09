Rufián (ERC): "Estem punxant bombolles d'independentisme màgic. Hem de ser més"

El diputat d'ERC Gabriel Rufián ha assegurat que el seu partit "no ha posat el fre de mà" en l'estratègia independentista, sinó que està intentant "punxar bombolles de discursos d'independentisme màgic". "Hem de ser més", va afirmar ahir en una entrevista al programa 'Preguntes freqüents' de TV3, afirmant que des d'ERC diuen la "realitat".

Rufián va remarcar que davant els que defensen la independència de Catalunya hi ha "gent molt poderosa que té unes maquinàries mediàtiques i de poder enormes". I, en aquest sentit, va cridar a ampliar la majoria social sobiranista.

Sobre la seva pressió l'octubre passat per declarar la independència –després que transcendís que el president convocaria eleccions per evitar el 155–, va assegurar que el seu tuit no anava dirigit a Carles Puigdemont: "Si el tuit de les '155 monedes' hagués sigut dirigit al president legítim de Catalunya, demanaria disculpes. Anava dirigit a l'oferta d'eleccions del PP, el PSOE, Cs i el PNB".