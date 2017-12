Rufián diu que ERC es planteja cedir un escó a la CUP perquè tingui grup parlamentari propi

Els quatre diputats que va obtenir la CUP no són suficients per tenir grup parlamentari propi -se'n necessiten un mínim de cinc- i haurien de passar al grup mixt. Els cupaires, però, la nit electoral ja es plantejaven demanar un diputat a ERC i no haver d'estar al grup mixt amb el PP -que també va obtenir quatre escons-. Aquest dimecres el diputat d'ERC al Congrés Gabriel Rufián ha explicat que els republicans es plantegen cedir un diputat als cupaires perquè puguin tenir un grup parlamentari propi.

En declaracions a 8TV recollides per l'ACN, Rufián va dir que seria "una gran notícia que tant Junts per Catalunya com, principalment, ERC cedissin diputats" a la CUP. "Em semblaria molt important i un gran gest", va afegir el republicà. Després de fer aquestes afirmacions, Rufián va insistir a través de Twitter que si depenia d'ERC, "la CUP hauria de tenir grup parlamentari propi".

Intentaré ser claro. Si de ERC depende, la CUP debería tener grupo parlamentario. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 27 de diciembre de 2017

Sobre la possible investidura de Carles Puigdemont, en declaracions a La Sexta Gabriel Rufián ha afegit que "no es pot tenir un president per Skype" i que Carles Puigdemont hauria de tornar a Catalunya per ser investit president. "El pla A és Puigdemont, volem que torni, tal com es va comprometre a fer, i el pla B és Junqueras", ha assegurat Gabriel Rufián. El diputat republicà ha assegurat que "segons els advocats, experts independents, [el líder d'ERC] sí que podria ser president".