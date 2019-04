Rufián: "Junqueras planta cara enfrontant-se a una cadena perpètua. Només us demano que estiguem a la seva altura"

Si Oriol Junqueras "planta cara" a l'Estat des del banc dels acusats del Tribunal Suprem, ERC assegura en cada míting que seguirà l'exemple del seu president. Aquest divendres ha estat el número 2 de la candidatura d'ERC per al 28-A, Gabriel Rufián, el que ha fet una crida a no rendir-se, malgrat que vinguin "temps molt foscos per a la democràcia i la llibertat". En el míting de Granollers, Rufián ha reconegut que fins i tot Junqueras va tenir un moment de dubte ara fa un any quan "les televisions i els advocats li deien que si jurava la Constitució, besava la bandera espanyola i cantava el cara al sol, sortiria de la presó". Però va ser la seva dona qui el va animar a resistir. "Junqueras, que ahir va fer 50 anys i s'enfronta a una condemna de 25 anys que pràcticament és una cadena perpètua, va resistir i ara fa un mes els va plantar cara. Només us demano que estiguem a la seva altura".

Segons Rufián, "venen temps molt foscos", en què la llibertat d'expressió tindrà "un cost més alt que mai". "Avui dir la veritat és ser radical. Nosaltres continuarem dient la veritat", ha assenyalat quan ha exclamat que Oriol Junqueras "és un pres polític" i, en canvi, "el lladre de Rodrigo Rato és un polític pres". Que Carme Forcadell "no és una colpista" i que Jordi Cuixart "no és un antipatriota".

Però "plantar cara" també significa, segons els republicans, condicionar la governabilitat de l'Estat. El president del Parlament, Roger Torrent, ha estat l'encarregat de tancar el segon míting de campanya presentant Esquerra com "el triple vot útil" el 28 d'abril. Ells són els únics, ha dit, que "pararan els peus al feixisme", "evitaran que el PSOE pacti amb Ciutadans" i, si són determinants per la governabilitat a Espanya, "representaran la solució democràtica al conflicte". Torrent s'ha mostrat convençut que guanyaran les properes eleccions a Catalunya i això significarà que Oriol Junqueras serà diputat: "¿Us imagineu la cara d'aquells que el volen tancat el dia que vagi al Congrés a recollir l'acta?".

La importància relativa de les banderes

El coordinador general d'EUiA i número 4 de la candidatura d'ERC-Sobiranistes al 28-A, Joan Josep Nuet, ha menystingut la importància de les banderes i els símbols -no hi havia cap estelada i la major part dels assistents no portaven el llaç groc- i ha destacat que el que obsessiona els republicans és aconseguir que "les escoles, les universitats, les pensions i els hospitals siguin un motiu d'orgull". "No som aquí per tenir la bandera més gran", ha insistit, i ha defensat una república "sense fronteres".

Rufián hi ha insistit tot seguit. "L'única bandera que hem tret al Congrés aquesta legislatura ha sigut avergonyir el PSOE quan traïa la seva militància investint Rajoy; o dir-li a Josep Borell que no és un ministre sinó un 'hooligan' de Societat Civil Catalana".

Al míting també hi ha assistit el conseller de Treball, Benestar Social i Famílies, Chakir el Homrani, exregidor d'ERC a Granollers, per subratllar que una victòria del republicanisme a les urnes "serà la millor garantia per gestionar el bé comú".