Rufián versiona a 'Polònia' el 'Malamente' de Rosalía per "eixamplar la base"

Hores abans que Rosalía s'emportés dos Grammy Llatins per 'Malamente', 'Polònia' va fer una paròdia de la cançó (convertida en fenomen de masses) protagonitzada pel diputat d'ERC al Congrés Gabriel Rufián. 'Lentamente' és el nom de la versió, en què, acompanyat de Joan Tardà, el republicà desgrana els plans d'ERC per "ampliar la base".

La paròdia imita diferents escenes del videoclip de la cantant de flamenc catalana, en què els republicans fan moviments de toreig amb una estelada i palmegen: "Cal ampliar la base abans de la independència, oblidar-se de la DUI i de la desobediència". "Si anem lentament", afirma Rufián en el vídeo, vestit amb una jaqueta de plomes groga, "es farà independentista fins i tot el senyor Mario Vargas Llosa".

En un vídeo publicat per TV3, Tardà i Rufián (interpretats pels actors Ivan Labanda i Cesc Casanovas, respectivament) han explicat com han viscut el rodatge del videoclip. "Com estàs?", ha preguntat Tardà, i Rufián ha respost: "Malamente". El videoclip de Rosalía –l'original– ja porta 31 milions de visualitzacions a YouTube.