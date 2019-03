Rufián avisa que si el PSC guanya a Catalunya el 28 d'abril també ho farà Cs

Si el PSC guanya a Catalunya també guanyarà Ciutadans. Aquest ha sigut l'avís del diputat al Congrés i número 2 d’ERC a les eleccions del 28 d'abril, Gabriel Rufián, en un acte de precampanya avui a Vilanova i la Geltrú (Garraf), on ha dit que hi ha dos fronts “nocius”, però que el de la dreta espanyola –el PP, Vox i Cs– és “fictici” perquè, segons el seu parer, no suma, mentre que el front preocupant que suposa un “perill real” és el del PSOE i Cs. A partir d’aquí, Rufián situa ERC com una formació decisiva per impedir-ho.

Rufián ha dedicat les seves primeres paraules a Vox amb motiu de la manifestació a Barcelona convocada per la formació d'ultradreta. “Com ja us van dir els nostres avis fa vuitanta anys, ens tindreu al davant, feixistes!”, ha etzibat.

S’acosta el cicle electoral “més important de la història recent”, segons el diputat d'ERC al Congrés. “Ens enfrontem als mateixos que fa vuitanta anys ens van robar els drets i un país”, ha dit. “I convé ser més que un partit”, ha afegit. En aquesta línia, ha advertit que venen “temps foscos” en què “dir la veritat” i ”plantar cara” es pagarà car, però que la formació ho continuarà fent “tingui el cost que tingui”. “Cal ser dic de contenció, muralles i fronts contra el feixisme que campa al seu aire, no sols als carrers de Barcelona –en referència a Vox–, sinó també en platós de televisió”, ha dit Rufián. En aquest sentit, el republicà també ha carregat contra el ministre d'Exteriors Josep Borrell, a qui ha descrit com un “hooligan de Societat Civil Catalana que s’aixeca davant de periodistes incòmodes”.

Esquerra ha aprofitat l'acte de precampanya a Vilanova i la Geltrú per presentar Olga Arnau com a candidata a l’alcaldia per ERC davant més de 300 persones. L’acte ha començat amb la lectura d’una carta d’Oriol Junqueras en què ha demanat a la formació “cohesió com a grup humà i intel·ligència política”.