Rull no veu "cap canvi" en la Fiscalia amb el PSOE al govern espanyol i la compara amb "l'antiga Inquisició"

Un dels presos polítics que menys entrevistes ha concedit és Josep Rull, però aquest dimecres s'ha pogut sentir la seva veu en una entrevista gravada per RAC 1 a la presó de Lledoners, des d'on ha explicat tant el seu dia a dia entre reixes com el seu punt de vista respecte a la nova etapa de diàleg amb el govern espanyol. Buscant ser positiu de portes endins, Rull ha expressat pessimisme amb la taula de diàleg amb el PSOE i Unides Podem i amb el recorregut que pugui tenir de cara a resoldre el conflicte i acabar amb la repressió que el manté empresonat.

L'exconseller de Territori i Sostenibilitat ha explicat que, juntament amb Jordi Turull, està a l'espera que se li concedeixi l'aplicació de l'article 100.2 del reglament penitenciari, pel qual diversos dels presos ja poden sortir alguns dies de la presó per anar a treballar, fer voluntariat o cuidar un familiar. Ell ha demanat poder fer les dues primeres coses, "probablement a Terrassa" –el seu municipi natal– i en alguna tasca vinculada a la seva professió d'advocat. Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Joaquim Forn, Raül Romeva i, des d'aquest dimarts, Oriol Junqueras, ja s'han pogut beneficiar d'aquest article, si bé la Fiscalia està intentant aturar-ho.

Rull, de fet, ha afirmat que no veu "cap canvi" en l'actitud de la Fiscalia des que el PSOE és a la Moncloa. Considera que el ministeri públic "ataca sistemàticament i per tot" amb "arguments cada cop més insostenibles". "Ens està exigint que renunciem a les nostres idees", s'ha queixat Rull, que ha comparat la Fiscalia amb "l'antiga Inquisició". Al parer del també exdiputat de JxCat, tant la Fiscalia com el Tribunal Constitucional i el Suprem formen part d'un Estat que "es menja els governs", sigui quina sigui la intenció de l'executiu.

En aquest sentit, s'ha confessat "molt escèptic" amb els resultats de la taula entre governs. Avisant que "s'ha de transformar en negociació, que ha de tenir elements tangibles", s'ha preguntat si els membres del govern de coalició "seran prou valents per acceptar que el desllorigador de tot plegat passa per les urnes". H a defensat, amb tot, que l'acte de Perpinyà de dissabte passat dona "més fermesa" als que seuen a la taula de diàleg amb l'Estat. "Diàleg i embat", ha argumentat, no són contradictoris sinó "necessàriament complementaris".

Un referèndum d'autodeterminació és la principal demanda de la Generalitat en les converses amb la Moncloa, però també ho és una amnistia que porti a la llibertat dels presos polítics. Sánchez només es mostra obert per ara a una modificació dels delictes de rebel·lió i sedició al Codi Penal que, aplicada amb caràcter retroactiu, podria beneficiar els empresonats. Sobre la possibilitat de sortir en llibertat amb un indult, Rull ha assegurat que no el demanarà, però ha afegit: "Si algú el demana, no diré que no. [...] Si hi ha un tercer que el demana, res a dir". Ha deixat clar, però, que mai renunciarà a les seves "idees legítimes".

De les "vexacions" al ping-pong i el microteatre

Gran part de l'entrevista ha estat centrada en la vida de Rull després de més de 700 dies tancat, els detalls del qual quedaran plasmats en un dietari que l'exconseller ha avançat que publicarà aviat. El seu primer contacte amb un centre penitenciari no va ser gens agradable, segons ha recordat. Després que l'Audiència Nacional li decretés la presó preventiva, va ser enviat a Navalcarnero, on ha afirmat que va patir "vexacions". Rull ha afirmat que un funcionari li va dir: "Se us ha acabat la tonteria, catalans. [...] Us podrireu aquí a la presó tota la vida per traïdors". Un altre funcionari, ha afegit, li va dir que Catalunya "està plena de moros" i que, encara que l'independentisme odiés Espanya, els espanyols anirien a salvar els cristians.

Rull, que es va reivindicar tant llavors com ara com a conseller del "govern legítim" de Catalunya, explica que la situació a Lledoners és molt millor. Ha deixat clar, però, que no tenen cap dels privilegis que denuncien des de la dreta i l'extrema dreta. Unes acusacions que, ha confessat, li provoquen ganes de dir "exabruptes". "Hem de demanar permís per tot. [...] Q uan acabem de dinar o sopar, ens aixequem de la taula quan el funcionari ens autoritza a aixecar-nos", ha exemplificat. De les restriccions a les quals està sotmès, també ha mencionat el fet de tenir internet "molt capat", només dues hores al dia i sense accés a les xarxes socials, així com dotze trucades a la setmana. "Vivim al segle XX", ha ironitzat.

Les seves paraules, de fet, desprenien bon humor, i no s'ha estat d'explicar la sintonia amb molts dels seus companys a Lledoners. " A la presó, els prejudicis es trenquen. El que val és la teva relació personal i directa amb cada persona", ha dit, i ha afegit que amb molts dels presos, també els independentistes, comparteixen estones d'oci. "El Jordi Turull és el rei de l'spinning. Romeva ens fa de monitor i és duríssim. [...] També faig musculació. Ara tinc bola al braç, que no n'havia tingut mai", ha destacat. Les activitats amb què més gaudeix, però, són el ping-pong, que l'ha ajudat a ell i a altres interns a centrar-se, i les arts escèniques.

"Faig microteatre, però l'any passat vam fer musicals: Els miserables, Spamalot...", ha explicat, i també amb la petita companyia de Lledoners han fet "bolos" a Puig de les Basses i a Mas d'Enric, amb Bassa i Forcadell de públic". Aquest cap de setmana farà d'actor a Wad-Ras, i ha avançat un projecte teatral per al futur que l'il·lusiona: "Ara estem preparant Mamma mia, faig el paper del Pierce Brosnan".