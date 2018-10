Rull, Turull i Forn demanen al PDECat que sigui "molt generós" amb la Crida

El president del PDECat, David Bonvehí, ha explicat que en la visita d'aquest dilluns a Lledoners, Josep Rull, Jordi Turull i Joaquim Forn li van demanar que el partit sigui "molt generós" amb la Crida, tal com ha explicat Bonvehí en una entrevista a 'Ser Catalunya'. Una generositat que consisteix, segons ha assenyalat, en què el màxim de persones del PDECat s'apuntin a la Crida i que s'aculli gent de fora encara que suposi que els membres orgànics no estiguin en primera línia. "En el fons també ho comparteixo i ara hem d'entrar en matitzacions", ha afegit.

Bonvehí ha negat que a la formació que presideix hi hagi divisió sobre l'encaix a la Crida però ha admès que hi ha "diferents maneres de veure-ho". En aquest sentit, ha defensat que el PDECat no vol malgastar la força que té i la implantació al territori i ha assenyalat que s'ha d'anar "alerta" i ser "prudents" per veure com es posa tot això a favor del moviment transversal.

Sobre la reunió ahir a Lledoners, Bonvehí ha assegurat que Rull, Turull i Forn representen el "bo i millor" del PDECat i que molts cops tenen els mateixos dubtes que té ell mateix. "Defensen que ens hem dem de presentar a les eleccions municipals, que no hem de desaparèixer i que quan la Crida aconsegueixi el seus objectius, el PDeCAT hi ha de continuar sent", ha explicat. Segons Bonvehí, els tres presos han demanat al PDeCAT "generositat" amb la Crida i que s'estudiïn fórmules com la de JxCat de cara a eleccions així com que hi hagi "obertura de mires" i que al partit no només hi hagi els que sempre han defensat aquest espai.

El president del PDECat ha negat que en la reunió del partit d'ahir dilluns amenacés en dimitir en cas que els associats decideixin subsumir-se a la Crida. Bonvehí ha assegurat que farà el que els associats decideixin: "En tot moment he ser lleial al projecte i, per tant, a la majoria dels associats", ha afegit. Preguntat per com creu que estarà el PDeCAT d'aquí a un any, Bonvehí s'ha mostrat segur que no haurà desaparegut.

En referència a l'enquesta de 'El Periódico' que apunta que un 42,4% dels enquestats volen un referèndum d'independència i un 27,2% aposta per votar sobre una millora de l'autogovern, Bonvehí ha afirmat que "a nivell personal" acceptaria un referèndum acordat i legitimitat per tothom que preguntés sobre altres opcions al costat de la independència. Una alternativa que també ha defensat en alguna ocasió el portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, i que també proposa Podem.