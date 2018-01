Rull disposat a fer un "pas al costat" si la llibertat condicional limités les seves funcions com a conseller

El diputat electe, Josep Rull ha afirmat aquest dilluns que faria un "pas al costat" en cas que la llibertat condicional limités les seves funcions com a conseller. Així ho ha explicat al setmanari 'El Temps', on també ha matisat que no creu que es doni aquesta situació.



No obstant això, el que va ser conseller de Territori i Sostenibilitat ha assegurat que "seria ell mateix" qui prengués la iniciativa. "Si veig que aquesta condició pot limitar les meves possibilitats d'exercir la política d'acord amb els meus ideals, per compte propi ja faré un pas al costat. No caldrà que m'ho digui un jutge".

Rull manté, però, la seva voluntat de repetir al càrrec i explica que "moralment" s'ha continuat sentint "conseller legítim" del Govern. A més, considera que ara es té una "cartografia exacta" del què hi ha a "l'altra banda del mur", una situació que allibera l'independentisme de "determinats plantejaments de terminis impossibles".

Un govern repartit al 50% amb ERC

Durant l'entrevista també ha dit que seria "raonable" repartir les conselleries del nou Govern al 50% entre JxCat i ERC, i ha assegurat que estan treballant en aquest sentit. De fet, tot i que Meritxell Borràs, Joaquim Forn i Carles Mundó hagin renunciat a revalidar les conselleries, Rull defensa que hi ha "elements de continuïtat" ja que tant ell com Jordi Turull sí que volen continuar, així com els consellers a Brussel·les Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig i Meritxell Serret.