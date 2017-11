Rússia nega ingerències a Catalunya i atribueix les acusacions a la "histèria" del govern espanyol

Moscou ha sortit aquest dimecres al pas de les declaracions del ministre d'Exteriors, Alfonso Dastis, i del mateix president espanyol, Mariano Rajoy, en les quals denunciaven una campanya de "manipulació i desinformació" provinent de Rússia després de l'1-O. El titular d'Exteriors rus, Serguei Lavrov, ha negat avui qualsevol ingerència del seu país en el Procés i ha considerat que aquestes acusacions són una mostra de "la histèria antirussa desfermada a Occident", així com de la incapacitat dels països afectats per bregar amb els seus problemes interns.

"Ja hi estem acostumats; segons algunes observacions, alguns dels nostres socis a Europa i els Estats Units sembla que no tenen res més a fer que presentar acusacions contra els nostres mitjans i declarar agents estrangers", ha dit el ministre d'Exteriors de Rússia, Serguei Lavrov, que ha afegit: "Segurament aquesta histèria sensacionalista la munten per distreure l'atenció dels seus electors sobre la incapacitat per resoldre aquests problemes interns".

Gairebé al mateix temps, el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ha rebutjat igualment les acusacions en assegurar que no hi ha ni una sola prova. "Ni les autoritats espanyoles, ni l'OTAN, ni els mitjans han presentat cap argument que atorgui credibilitat a aquestes acusacions, per això considerem infundades aquestes afirmacions que semblen ser la continuació de la mateixa histèria que actualment existeix als EUA i alguns altres països", ha insistit Peskov.

La reacció dels membres del govern rus arriben després que Dastis assegurés que "s'ha comprovat" la intervenció russa en la crisi catalana, ja que "hi ha dades sobre com el trànsit a les xarxes posterior al referèndum [de l'1 d'octubre] va passar particularment per xarxes situades a Rússia i en altres països". En les últimes setmanes i dies, però, tant la portaveu del ministeri d'Exteriors rus, Maria Zajárova, com l'ambaixada russa a Espanya, així com els mitjans oficials russos, ja havien denunciat el que consideren una campanya d'acusacions falses d'alguns mitjans espanyols contra Rússia en relació amb la crisi de Catalunya.

Rússia manté la posició oficial que la crisi de Catalunya és un assumpte intern espanyol que s'ha de resoldre en el marc de la llei i la Constitució.