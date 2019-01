Ruth Beitia renuncia a ser la candidata del PP a Cantàbria

L'exatleta de Cantàbria Ruth Beitia ha renunciat a ser la candidata del PP a la presidència d'aquesta comunitat autònoma i serà substituïda per la líder del partit, María José Sáenz de Buruaga. En un comunicat emès per la formació conservadora assenyala que la medallista olímpica, que va ser designada per Gènova el 7 de gener en contra de la direcció regional, ha traslladat al president del PP, Pablo Casado, la decisió d'"abandonar la vida política per raons estrictament personals i familiars". Així, Beitia també renuncia a encapçalar l'àrea d'Esports del PP i al seu escó en el parlament de Cantàbria

Després de la renúncia de Beitia, que es va estrenar com a candidata amb unes polèmiques declaracions en les que va equiparar el maltractament animal amb la violència de gènere, el PP proposarà a Sáenz de Buruaga, presidenta del PP de Cantàbria, exvicepresidenta autonòmica i cap de cartell del partit d'aquesta comunitat autònoma en les eleccions del 26 de maig.

Beitia ha agraït el suport de Casado i de "tot" el PP per haver-li donat la seva "confiança" durant els més de deu anys d'activitat política. La direcció dels conservadors també ha reconegut el "treball eficaç i intens" que ha fet l'atleta "en favor dels interessos de Cantàbria i dels seus ciutadans".

L'esportista d'elit va ser vocal del Comitè Executiu Regional del PP entre 2008 i 2012, és parlamentària regional des del 2011 i va ser la secretària primera de la Mesa del Parlament de Cantàbria en la passada legislatura.