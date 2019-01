Ruth Beitia (PP): "S'ha de tractar igual un animal, un home o una dona si són maltractats"

La flamant candidata del Partit Popular a la presidència de Cantàbria, l'atleta Ruth Beitia, ha assegurat aquest matí que "s'ha de tractar igual un animal, un home i una dona si són maltractats", ja que, ha argumentat, "tots som éssers humans".



Així ho ha afirmat als micròfons d'Onda Cero, tot i que ha matisat que "s'ha de valorar cada cas de manera individual". L'argument respon a una possible modificació de la llei de violència de gènere, una decisió que, ha dit, correspon al partit a escala nacional. L'atleta, però, ha destacat que la presumpció d'innocència "ha de ser-hi". En aquest sentit, Beitia ha explicat que un home "no ha de patir assetjament mediàtic, ni policial, ni judicial" pel fet que una dona el denunciï per maltractaments. "Cal tenir en compte que la dona és més vulnerable que l'home en determinades ocasions", ha assegurat. I ha afegit: "És veritat que cal una revisió sense grans notorietats a l'hora de canviar la llei".

Des del Partit Socialista han respost ràpidament a les paraules de la presidenciable, a qui han equiparat amb el president nord-americà, Donald Trump. "Equiparar la violència contra les dones i contra els animals, totes dues condemnables, et situa a prop de Trump", han sentenciat a través d'una piulada a Twitter. "Només us recordarem als que pensen com tu a les dretes i les ultradretes una xifra: 976 dones assassinades des del 2003 per ser dones", han escrit.

Querida Ruth. Equiparar la violencia contra las mujeres y contra los animales, ambas condenables, te coloca cerca de los Trump. Solo os vamos a recordar a los que piensan como tú en las derechas y en la ultraderecha una cifra: 976 mujeres asesinadas desde 2003 por ser mujeres. https://t.co/QI6e45cDk3 — PSOE (@PSOE) 11 de enero de 2019







Pablo Casado va designar a la medallista olímpica en salt d'altura l'encàrrec de desbancar l'actual president regional, Miguel Ángel Revilla, al càrrec entre 2003 i 2011 i novament des del 2015. "L'orgull més gran serà tornar-te el suport perquè siguis president d'Espanya com més aviat millor", va expressar Beitia ahir durant la presentació de la seva candidatura, i va demanar al líder dels populars "remar tots en la mateixa direcció".