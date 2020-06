SCC incorpora Luis María Linde i Enric Millo com a assessors

L'exgovernador del Banc d'Espanya Luis María Linde i l'exdelegat del govern espanyol a Catalunya Enric Millo s'incorporaran al consell assessor consultiu de Societat Civil Catalana, segons ha avançat El Confidencial i han confirmat a l'ARA fonts properes. Els acompanyarà el periodista Albert Castillón.

Luis María Linde va ser governador del Banc d'Espanya entre el 2012 i el 2018. El 2015 va advertir que hi havia un risc de corralito si Catalunya s'independitzava d'Espanya. Ho va dir a menys d'una setmana de les eleccions catalanes del 27 de setembre, cosa que li va generar fortes crítiques dels partits independentistes. Finalment va matisar les seves declaracions per dir que aquest escenari de control de capitals que impedeix que els estalviadors puguin disposar dels fons que tenen als comptes bancaris era altament "improbable" que es donés.

Les fonts consultades destaquen la figura de Millo durant la seva etapa de delegat del govern espanyol a Catalunya durant l'1 d'Octubre, com a flagell de l'independentisme. Durant el judici de l'1-O, Millo va reforçar en la seva declaració les tesis d'una violència sostinguda a Catalunya entre el setembre i l'octubre del 2017 i va parlar d'"assetjaments, amenaces i accions violentes". Un dels moments més polèmics de la seva declaració al Tribunal Suprem va ser quan va assegurar que durant l'1-O els activistes van llançar Fairy a terra perquè la policia rellisqués.

Castillón és un periodista català que va obtenir rellevància mediàtica des del programa Espejo Público d'Antena 3. Els últims anys s'ha significat a favor de la unitat d'Espanya i el febrer del 2019 va fer la lectura del manifest a la concentració de les tres dretes a Madrid contra Pedro Sánchez.

El president de SCC, Fernando Sánchez Costa, va impulsar a principis d'any el consell assessor consultiu preocupat per la crisi de credibilitat que en els últims mesos ha patit l'organització a causa dels conflictes interns, que també han estat un reflex de la desunió del bloc unionista abans format per PP, Cs i PSC. L'objectiu de l'organisme és dotar de prestigi l'entitat i organitzar actes per influir en el debat públic. Fonts de SCC expliquen que en aquests moments treballen per afegir alguna figura de perfil europeu al consell assessor.