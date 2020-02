SCC tallarà la Via Augusta fins que acabi la protesta de la Meridiana: "Els independentistes no podran anar a esquiar"

El president de Societat Civil Catalana (SCC), Fernando Sánchez Costa, ha explicat aquest migdia que l'entitat demanarà "els permisos necessaris" per tallar, cada divendres a partir del dia 6, la Via Augusta, cosa que bloquejaria la sortida de la ciutat pels túnels de Vallvidrera. Es manifestaran, ha recalcat, fins que no s'acabi la protesta independentista que cada vespre impedeix la circulació a l'avinguda Meridiana. "Fins que els treballadors no puguin tornar a Barcelona després de llargues jornades de feina, els independentistes no podran anar a esquiar", ha sentenciat, convençut que "si els talls es fessin a l'altra banda de Barcelona s'haurien aturat fa temps".

Sánchez Costa ha titllat d'"injust" aquest tall perpetrat per "un grup de radicals" i, per obligar l'administració a reaccionar, s'ha conjurat per fer-ne un altre en una zona de Barcelona. Preguntat sobre la seva diferenciació entre els "treballadors" i els "independentistes que van a esquiar", Sánchez Costa ha admès que la comparació era "esquemàtica i simplificada". "La realitat és molt complexa i plural", ha dit. Amb tot, ha considerat que "el sector independentista acostuma a ser d'una renda mitjana o mitjana alta". "És un gest polític per expressar això", ha recalcat.

El líder de l'entitat unionista també s'ha pronunciat en contra de la "manifestació" per rebre l'expresident Carles Puigdemont, demà en un acte a Perpinyà. "Estem curats d'espants amb performances de tot tipus", ha dit, tot i que els "sorprèn una mica les reverències d'algunes institucions locals davant del senyor Puigdemont", ha lamentat. "El virus del nacionalisme es propaga molt ràpid, si ells volen jugar al pancatalanisme, que hi juguin", ha dit.

Una taula de diàleg amb "privilegis"

El president de l'entitat ha anunciat la iniciativa en una roda de premsa en què, tot i mostrar-se "partidari del diàleg", ha lamentat que la taula de diàleg entre governs s'hagi convertit en un "premi" que ofereix "privilegis" a l'independentisme en front d'altres comunitats autònomes. "Seria un gran error pedagògic i de futur transmetre la impressió que trencar els marcs de convivència té premi", ha lamentat. En aquest sentit, ha demanat al govern espanyol que es reuneixi amb SCC i tingui en compte en les negociacions "les reivindicacions i aspiracions del constitucionalisme català". L'entitat unionista reclama, entre altres coses, una "llei electoral justa i equilibrada", "neutralitat institucional i dels espais públics i cívics" i "plena normalització de les dues llengües pròpies a l'administració".

Campanya per la "neutralitat" dels col·legis professionals

En la mateixa compareixença, SCC també ha anunciat diverses campanyes de l'entitat. La primera, que arrencarà el pròxim 12 de març amb un acte al Col·legi de Periodistes, una campanya contra els col·legis professionals i entitats adherits formalment a reivindicacions independentistes. "Els col·legis no es poden arrogar una competència que no els correspon", ha assegurat el vicepresident de SCC, Àlex Ramos. "Intentarem ser un mur perquè els col·legis professionals i universitats no siguin parasitats per entitats amb una ideologia política nacionalista", ha dit, i ha insistit que la campanya "se sostindrà en el temps" i que inclourà, tot i que només en els moments "que calgui", iniciatives de caràcter judicial.

D'altra banda, SCC ha anunciat una exposició sobre els "afectats del Procés" al Parlament Europeu, que durarà una setmana, per fer "pedagogia" del costat "constitucionalista" de Catalunya. Es farà en sintonia amb el PP, el PSC i Ciutadans.