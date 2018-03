SCC convoca una manifestació a Barcelona el 18 de març per reclamar "un govern per a tothom"

Societat Civil Catalana (SCC) ha anunciat aquest dimecres la convocatòria d'una "gran manifestació" a Barcelona per al diumenge 18 de març. L'objectiu és demanar "seny" i la formació d'"un govern per a tothom", segons han explicat el president i el vicepresident de l'entitat espanyolista, José Rosiñol i Álex Ramos, després de reunir-se amb el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, al Parlament. En funció de si hi ha investidura o no la setmana que ve, ha explicat Ramos, s'adaptarà el lema de la marxa, que està previst que acabi en un escenari davant l'estació de França.

Un dia abans, el 17 de març, SCC presentarà a la Plaza Colón de Madrid la seva agrupació a la capital espanyola. La plataforma ha convidat Iceta -que no ha fet declaracions després de la trobada- a sumar-se a les dues convocatòries. El primer secretari del PSC ja va assistir a la manifestació que SCC va impulsar a Barcelona a finals del passat octubre, quan es va convertir en centre de la polèmica per haver-se fet un 'selfie' durant la marxa amb Xavier García Albiol, Dolors Montserrat i altres dirigents del PP.

Segons Rosiñol, l'objectiu és aconseguir que la reivindicació d'un Govern que actuï dins la llei i acabi amb la "inestabilitat" a Catalunya sigui transversal. Després de la reunió amb el líder socialista, el president de SCC ha destacat les "moltes coincidències" que han tingut amb ell pel que fa a l'anàlisi, i solucions de la situació actual. La trobada s'emmarca en una ronda de contactes que l'entitat té voluntat de fer amb tots els partits amb representació parlamentària.