SCC s'uneix ara a Tabàrnia i convoca una manifestació paral·lela el 25 de febrer

Societat Civil Ccatalana (SCC) ha fet aquest divendres una crida a la mobilització de cara a la manifestació que l'entitat unionista ha convocat per al 25 de febrer a Barcelona, simultània a la mobilització també convocada per la plataforma Tabàrnia el mateix dia. "Veiem amb molta simpatia aquesta plataforma", ha assegurat el president de SCC, José Rusiñol, "però qui convoca aquesta manifestació és exclusivament SCC", ha sentenciat.

La setmana passada, Rusiñol es va desmarcar de la manifestació de Tabàrnia i, per extensió, del moviment. Aquest divendres, però, ha convocat una mobilització per al mateix dia i ha admès que SCC establirà "sinergies" i "col·laboració" de cara a la mobilització. Així ho ha afirmat després d'una reunió mantinguda amb el líder de Ciutadans, Albert Rivera, i els números u i dos del partit a Catalunya, Inés Arrimadas i Carlos Carrizosa. Rivera ja ha assegurat que Ciutadans donarà suport a la protesta, que reclamarà "un Govern per a tots els catalans" en el "marc de la legalitat".

SCC s'ha reunit amb els representants de Ciutadans a la seu del partit, en el marc d'una sèrie de trobades que esperen mantenir amb tots els partits amb representació parlamentària. L'entitat ha recordat que tenen prevista una reunió amb el president del Parlament, Roger Torrent, per a la qual encara no es té data.