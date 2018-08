Societat Civil Catalana es tornarà a mobilitzar el 7 o 8 d'octubre si Torra comet un "cop d'estat"

Societat Civil Catalana (SCC) té "preparades mobilitzacions" de cara als pròxims mesos donada la sospita que Quim Torra cometrà "un cop d'estat" i davant la "vulneració de l'estat de dret". Ho ha assegurat el seu president, José Rosiñol, que en roda de premsa aquest divendres ha mostrat la seva "preocupació" per la conferència que el president de la Generalitat pronunciarà dimarts que ve al Teatre Nacional de Catalunya (TNC) en què analitzarà la situació política actual i apuntarà que el seu govern no acceptarà les sentències del Tribunal Suprem contra els líders del Procés. Segons ha explicat el vicepresident de l'entitat, Álex Ramos, SCC commemorarà la manifestació del 8 d'octubre de l'any passat a Barcelona. Tanmateix, han deixat en l'aire si serà una mobilització exterior o no, perquè el seu objectiu és "no generar tensió als carrers". Rosiñol ha insistit que la seva entitat no deixarà que "utilitzin els catalans en cas d'aventures i ruptures" i ha fet una crida al govern espanyol perquè no es continuïn "vulnerant" els drets dels catalans. "Estarem vigilants", ha advertit.

Rosiñol també ha fet èmfasi en la polèmica dels llaços grocs i ha considerat "extremadament greu" que hi hagi "consignes" als Mossos d'Esquadra per identificar persones que retiren llaços grocs, que consideren que suposen una "vulneració de l'espai públic". "Torra està fent una utilització dels Mossos amb una finalitat clarament política", ha apuntat. Rosiñol ha subratllat que la qüestió de la simbologia antirepressiva a l'espai públic està provocant un "clima de tensió" del qual ha responsabilitzat únicament el president de la Generalitat. "No hi ha equidistància possible, no podem negar la realitat". Ramos s'ha mostrat contundent en el seu rebuig als llaços i ha subratllat que la seva "imposició és ofensiva". "Ens molesta", ha indicat, i ha assenyalat que no mostren "empatia cap a una part dels catalans", de manera que la seva entitat no ho pot "tolerar".

Assessorament jurídic pels llaços grocs

Davant aquests fets, SCC ha decidit establir una línia de col·laboració amb el gabinet d'advocats Cremades y Calvo Sotelo per "construir un discurs polític i jurídic" perquè hi ha "massa dispersió en la línia legal" d'aquest conflicte. El gabinet jurídic també servirà perquè els ciutadans a títol personal puguin consultar telefònicament les línies d'actuació sobre els llaços grocs. Preguntat per les paraules de la fiscal general de l'Estat, María José Segarra, en què va assegurar que no veu delicte ni en el fet de posar ni en el de treure llaços, l'advocat Óscar Arredondo ha indicat primer que "està d'acord" amb Segarra, però després ha matisat les seves paraules. "Treure llaços no constitueix cap delicte ni cap infracció administrativa. Sobre posar llaços caldria analitzar l'actuació concreta, però posar simbologia potser sí que podria atemptar contra la neutralitat de l'administració", ha assenyalat, per bé que el debat se centra en la col·locació de llaços a l'espai públic i no en edificis públics.

Els representants de SCC s'han fet ressò del contingut que emet la megafonia de l'Ajuntament de Vic, en què se senten missatges independentistes, i Ramos l'ha qualificat de "mal signe de fractura social". Rosiñol ha criticat el sobiranisme per "negar la fractura social" i és per això que ha continuat reclamant una "trobada sincera" amb l'ANC i Òmnium per contribuir al diàleg. "És responsabilitat d'entitats com la nostra aconseguir un clima de seny al carrer", ha indicat. Tanmateix, ha negat que aquesta reunió pugui tenir lloc a la presó –on es troba el president d'Òmnium, Jordi Cuixart– perquè no vol contribuir a un "espectacle" d'una situació processal perquè la presó és "una cosa molt seriosa". Instants abans Rosiñol havia dit que no volia visitar-los a la presó perquè es volia reunir amb els seus presidents i els periodistes li han recordat que el president d'Òmnium està reclús. Davant la negativa de l'ANC a reunir-se si SCC no reclama l'alliberament de Jordi Sànchez, Rosiñol ha exigit a l'entitat que presideix Elisenda Paluzie a abandonar la "propaganda d'una ideologia concreta".

"La ultradreta es manifesta amb l'independentisme"

En la roda de premsa, els representants de SCC han mostrat la seva "preocupació" per l'auge de la ultradreta i els populismes a Europa que, han advertit, s'expressen amb el nacionalisme. En aquest sentit, han considerat que a Catalunya es "concreta amb el separatisme". Preguntats per la presència d'elements d'extrema dreta a les seves manifestacions i a les de Cs, com la de dimecres davant el Parc de la Ciutadella, Rosiñol ha assenyalat que la ultradreta també "es manifesta en mobilitzacions independentistes quan es cremen contenidors o banderes europees". Precisament, els membres de l'entitat han anunciat que celebraran un acte el 7 de setembre a Tortosa amb el secretari segon de la mesa del Parlament, David Pérez (PSC); la diputada de Cs Lorena Roldán, i el secretari general del PP a Catalunya, Santi Rodríguez, per abordar els drets humans i el populisme. També hi seran l'expresident de l'entitat Josep Ramon Bosch i l'exvocal Joaquim Coll.